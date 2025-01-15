يوفنتوس.. «ملك التعادلات» في «الكالشيو»

بيرجامو (رويترز)



تعادل يوفنتوس 1-1 مع مضيفه أتالانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعدما سجل ماتيو ريتيجي هدفاً قرب النهاية، ليلغي هدف بيير كالولو في مباراة كانت أحداثها مثيرة في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يرتفع إجمالي تعادلات يوفنتوس إلى 13 خلال 20 مباراة هذا الموسم، ليحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة، وظل أتالانتا، الذي تعادل أيضاً في ثلاث مباريات متتالية، في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

وسجل كالولو هدف يوفنتوس، بعد تسع دقائق من الشوط الثاني، بعدما أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء في شباك ماركو كارنيسيكي حارس أتالانتا.

ومع اكتساب أتالانتا للزخم نجح البديل ريتيجي، العائد من الإصابة، في تعديل النتيجة بضربة رأس، بعد تمريرة حاسمة من راؤول بيلانوفا قبل 12 دقيقة من النهاية.

ورغم التعادل، حقق الفريقان بعض الأمور الإيجابية، إذ ظل أتلاتنا بلا هزيمة للمباراة 15 على التوالي في الدوري الإيطالي، وهو ما يحدث للمرة الثانية في تاريخه.

كما أن مدرب يوفنتوس تياجو موتا، الذي شاهد المباراة من المدرجات، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة قمة أمام تورينو يوم السبت، هو المدرب الثاني في تاريخ النادي الذي يتجنب الهزيمة في أول 20 مباراة له في الدوري، ليسير على خطى أنطونيو كونتي.

ورغم استحواذ صاحب الأرض على الكرة في الشوط الأول، إلا أن المباراة جاءت مملة إلى حد كبير، مع قيام كل جانب باستكشاف دفاع الآخر دون المخاطرة.

وجاءت أفضل فرصة ليوفنتوس قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عندما حاول تيون كوبمينرز، لاعب أتالانتا السابق، لكن تسديدته لم تكن متقنة ليتمكن كارنيسيكي حارس أتالانتا من التصدي لها.

كان يوفنتوس أخطر على المستوى الهجومي في الشوط الثاني، وكاد أن يتقدم عن طريق ضربة رأس من كالولو، بعد ركلة ركنية ارتدت من القائم إلى المرمى لكن الحارس كارنيسيكي أبعدها قبل عبور خط المرمى.

وعادت الكرة المرتدة نحو كيفرين تورام لاعب يوفنتوس، الذي منع أتالانتا محاولته وشن هجمة مرتدة انتهت بتسديدة ماريو باشاليتش التي مرت بجوار القائم.

وبعد هدف كالولو، ظلت الإثارة موجودة من الفريقين، إذ أطلق إيدرسون لاعب أتلانتا تسديدة منخفضة وقوية بعد دقائق قليلة أبعدها ميكيلي دي جريجوريو حارس يوفنتوس.

واقترب صاحب الأرض مرة أخرى من التسجيل، عندما أطلق أديمولا لوكمان تسديدة بعد مرور ساعة من اللعب، لكن كوبمينرز أبعد الكرة من على خط المرمى تقريباً.

وتمكن أتالانتا المتحمس أخيراً من التسجيل، عندما أحرز ريتيجي هدف التعادل الذي دفعه لصدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 13 هدفاً.

وتدخل حارسا الفريقين في الدقائق الأخيرة، إذ تصدى كارنيسيكي لضربة رأس من مانويل لوكاتيلي، بينما استخدم دي جريجوريو ساقيه لمنع نيكولو زانيولو من التسجيل من انفراد بعد دقيقة واحدة.

وحصل الفريقان على فرصتين لحسم اللقاء في الدقائق الأخيرة، وكاد كينان يلديز لاعب يوفنتوس أن ينتزع الفوز، لكنه تسديدته ارتدت من القائم في الوقت بدل الضائع للمباراة.