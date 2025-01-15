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الرياضة

مارسيليا وموناكو.. «كأس العذاب»!

مارسيليا وموناكو.. «كأس العذاب»!
15 يناير 2025 10:04

 
باريس (أ ف ب)

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ودّع مرسيليا، ثاني الدوري الفرنسي لكرة القدم، وموناكو الثالث، الكأس من الدور ثمن النهائي، بعد خسارتيهما توالياً أمام ليل 2-4 ورينس 1-3 بسيناريو مشابه عبر ركلات الترجيح.
وفشل مارسيليا في التقدّم بالمسابقة التي يُعد ثاني أكثر المتوّجين بلقبها (10 مرات)، بعد باريس سان جيرمان (15)، وحلّ وصيفاً فيها 9 مرات أيضاً.
وبعدما كان ليل متقدماً حتى الدقيقة 96 بهدف الآيسلندي هاكون آرنار هارالدسون (68)، عادل مرسيليا عبر البرازيلي لويس هنريكي في الوقت القاتل، لكنه أهدر ركلة ترجيحية، كما «البديل» الإنجليزي جوناثان رو.
يحتل الفريق الجنوبي المركز الثاني في الدوري بـ 36 نقطة خلف سان جيرمان حامل اللقب بسبع نقاط، ويأتي موناكو خلفه بـ 31 نقطة.
ولم يتمكن موناكو من بلوغ ربع النهائي، وهو الذي وصل إلى المباراة النهائية 10 مرات، آخرها عام 2021، وتوّج باللقب خمس مرات، لكن الأخيرة كانت في 1991.
خرج فريق الإمارة بركلات الترجيح، بعد تعادله مع منافسه 1-1 في الوقت الأصلي، إذ سجل له الغاني محمد ساليسو (70)، بعد هدف السبق لرينس عبر الإيفواري سيدريك كيبري (45).
وفاز نيس بصعوبة على باستيا من الدرجة الثانية بهدف وحيد سجله الألماني يوسوفا موكوكو (61).

كأس فرنسا
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