ليفركوزن يقلص الفارق إلى «نقطة» مع البايرن



برلين (أ ف ب)



قلّص باير ليفركوزن «حامل اللقب» الفارق بينه وبايرن ميونيخ المتصدر إلى «نقطة»، بفوز صعب على ضيفه ماينز 1-0، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين ليفركوزن بالنقاط الثلاث إلى الإسباني أليخاندرو جريمالدو الذي سجل هدف اللقاء في الدقيقة 48.

ورفع «حامل اللقب» الذي حقق فوزه الثامن توالياً في الدوري والعاشر في مختلف المسابقات رصيده إلى 38 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ الذي بإمكانه أن يعيد فارق النقاط الأربع، في حال فوزه على ضيفه هوفنهايم الأربعاء.

وأكرم أينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج وفادة ضيفيهما، فاز الأول على فرايبورج 4-1، والثاني على بوروسيا مونشنجلادباخ 5-1.

وحقق فرانكفورت فوزه الثاني مع بداية مطلع العام الحالي، بعد تغلبه على سانت باولي بهدف المصري عمر مرموش المطلوب من أندية عدة، أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي عاد للتألق أمام فرايبورج بتسجيله في الدقيقة 65 الهدف الثاني لفريقه والـ 15 له هذا الموسم، متساوياً في صدارة الهدافين مع الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن (65).

وكان روبن كوخ افتتح التسجيل لمصلحة فرانكفورت (43)، وأضاف الفرنسي أوجو إكيتيكيه الثالث (71) ونامندي كولنز الرابع (81)، وسجل الياباني ريتسو دويان هدف فرايبورج الوحيد (37).

وعزز فرانكفورت رصيده في المركز الثالث مع 33 نقطة، فيما رفع فولفسبورج رصيده في المركز السادس إلى 27 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن ماينز.

وواصل بوروسيا دورتموند هدر النقاط، بعدما مني بخسارته الثانية توالياً، وجاءت أمام مضيفه هولشتاين كيل «وصيف القاع» 2-4.

وسجل هولشتاين كيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول في غضون 22 دقيقة، تناوب عليها الياباني شوتو ماتينو الذي سدد كرة صاروخية من داخل المنطقة استقرت في الزاوية (27)، وفيل هاريس بضربة رأسية (32)، والسويدي ألكسندر برنهاردسون من تسديدة أمام المرمى، بعد لعبة مشتركة (45+4).

وضغط دورتموند في الشوط الثاني، فسجل هدفين في غضون 6 دقائق عبر البديل الأميركي جيوفاني رينا (71) والإنجليزي جيمس جيتينز (77)، قبل أن يقضي يان-فينا أرب على آمال الضيوف، بإدراك التعادل بتسجيله الرابع من مسافة بعيدة في المرمى الخالي، بعد خروج الحارس السويسري جريجور كوبل لمساندة الهجوم خلال تنفيذ ركلة ركنية (90+8).

وشهدت المباراة طرد لاعب وسط هولشتاين كيل البديل لويس هولتبي بالبطاقة الحمراء (86).

ومُني دورتموند الجريح بخسارته الثانية توالياً، بعدما كان سقط على أرضه أمام باير ليفركوزن حامل اللقب 2-3 في المرحلة الماضية، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثاني، حيث بإمكانه التراجع أكثر في الترتيب بانتظار بقية نتائج المرحلة.

كما فشل دورتموند الذي بات مستقبل لاعب وسطه السابق ومدربه الحالي التركي نوري شاهين في مهب الريح، في مصالحة جماهيره، حيث لم يفز سوى مرة واحدة في آخر سبع مباريات في مختلف المسابقات، وكانت أمام فولفسبورج 3-1 في المرحلة الـ 15.

في المقابل، حقق هولشتاين كيل فوزه الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة، بعدما كان اكتسح على أرضه ضيفه أوجسبورج 5-1 في المرحلة الخامسة عشرة، والثالث هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر ما قبل الأخير.