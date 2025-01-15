كونسيساو يحتفل بـ «الفرحة الأولى» مع ميلان في «الكالشيو»



روما (أ ف ب)



حقق المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو فوزه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم مع فريقه ميلان المتوّج أخيراً بالكأس السوبر، وجاء على حساب مضيفه كومو 2-1، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة.

تقدم كومو عبر السنغالي الأصل الإسباني الجنسية أسان دياو من تسديدة أرضية خدعت الحارس القائد الفرنسي مايك مينيان (60)، وأدرك ميلان التعادل بفضل تسديدة «على الطاير» من الفرنسي تيو هرنانديز مرت ساقطة فوق مواطنه الحارس (71).

وخطف البرتغالي رافايل لياو هدف الفوز، بعد تمريرة في العمق داخل المنطقة من المهاجم الإنجليزي تامي ابراهام (76).

وكان كونسيساو الذي حل بدلاً من مواطنه باولو فونسيكا «المقال» من مهامه في 30 ديسمبر بعد 6 أشهر من تسلمه منصبه، استهل مغامرته مع «الروسونيري» بإحراز كأس السوبر الإيطالية، بعدما قلب تأخره بهدفين أمام جاره الإنتر إلى فوز 3-2 في العاصمة السعودية الرياض، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام كالياري 1-1 في المرحلة العشرين.

وتقدم ميلان الذي حقق فوزه الأول في الدوري منذ 6 ديسمبر الماضي للمركز السابع برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن بولونيا الذي يواجه الإنتر حامل اللقب الأربعاء.