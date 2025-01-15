الإصابة تجدد الموعد مع نجم ميلان!



روما (أ ب)



تجددت المخاوف بشأن النجم الأميركي الدولي كريستيان بوليسيتش، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه ميلان أمام مضيفه كومو في الدوري الإيطالي.

وغادر بوليسيتش الملعب في الثواني الأخيرة للشوط الأول، قبل استبداله بأليخاندرو خيمينيز في الشوط الثاني.

وسقط بوليسيتش «26 عاماً» على الأرض، بعد تلقيه ضربة في الكاحل من قبل مارك أوليفر كيمب مدافع كومو، حيث تدخل الجهاز الطبي، وتبين على الفور أن اللاعب يعاني مشكلة في فخذه الأيسر.

ولم يتضح مصير بوليسيتش من اللحاق بمواجهة القمة التي تجمع بين ميلان ويوفنتوس يوم السبت المقبل.

وعاد بوليسيتش للتو من الإصابة وأسهم في تتويج ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي في السعودية، وذلك بعد فترة غياب استمرت لنحو شهر بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى (السمانة).

ونجح بوليسيتش في التسجيل خلال المربع الذهبي والنهائي لكأس السوبر الإيطالي.