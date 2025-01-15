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الرياضة

محمد صلاح إلى الهلال السعودي في صفقة من العيار الثقيل

محمد صلاح إلى الهلال السعودي في صفقة من العيار الثقيل
15 يناير 2025 10:44

 
أبوظبي (الاتحاد)
هل ينتقل محمد صلاح إلى الهلال السعودي..هل الخبر صحيح أم إشاعة؟.. في الساعات الماضية، كشفت مصادر صحفية عن احتمالية انتقال لاعب ليفربول المصري محمد صلاح إلى نادي الهلال السعودي في صفقة قوية بعد حل أزمة مهاجم الفريق البرازيلي نيما ردا سيلفا، وينتهي عقد صلاح مع ليفربول 30 يونيو المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق مؤخراً بخصوص التمديد، بسبب الاختلاف حول مدة العقد، حيث إن المصري يريد عقد لمدة 3 سنوات، بينما عرض «الريدز» لمدة عامين فقط، بحسب تقارير صحفية عدة.
وأفادت صحيفة «ريليفو» الإسبانية، بأن النجم المصري وافق على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي في الموسم المقبل، وكان نادي الاتحاد السعودي يرغب في ضم صلاح، خلال صيف 2023، ولكن إدارة ليفربول والمدرب السابق للفريق الألماني يورجن كلوب رفضا رحيل اللاعب.

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وفجرت التقارير الصحفية الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مستقبل صلاح، وأفاد موقع fichajes بأن نجم منتخب مصر ربما يعيش آخر أيامه في قلعة الأنفيلد في خضم تعثر مفاوضات تجديد العقد بين محمد صلاح ونادي ليفربول.
ويهتم نادي الهلال السعودي أيضاً بالتعاقد مع محمد صلاح، حال فشل مفاوضات تجديد تعاقده مع ليفربول، بل إنه أصبح يشكل خياراً رئيساً للنادي الذي يريد أن يعزز صفوفه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وذلك وفقاً لما أفادت به صحيفة «آس» الإسبانية.
وبحسب ما نشرته بعض الصحف السعودية، فإن محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، رحب باللعب في صفوف الهلال خلال الموسم المقبل والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر لها يونيو القادم بالولايات المتحدة الأميركية.
وكانت تقارير صحفية، ذكرت في الآونة الأخيرة، أن إدارة نادي الهلال لن تمدد عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي ينتهي 30 يونيو المقبل، بسبب كثرة إصاباته ورغبتها في ضم سوبر ستار مثل المصري محمد صلاح، من أجل تدعيم تشكيلة الفريق التي ستخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.
ونادي الهلال السعودي في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية 2025، مع أندية ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

محمد صلاح
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