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الرياضة

تركي آل الشيخ: محمد صلاح بقميص الهلال السعودي!

تركي آل الشيخ: محمد صلاح بقميص الهلال السعودي!
15 يناير 2025 11:50

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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ضاعف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، التكهنات بشأن انتقال لاعب ليفربول المصري محمد صلاح إلى نادي الهلال السعودي في صفقة قد تكون الأبزر على صعيد «الميركاتو الشتوي».
وتفاعل تركي آل الشيخ، مع الأنباء بشأن الصفقة المحتملة، بعدما نشر صورة لنجم «الريدز» بقميص نادي الهلال السعودي، عبر حسابه الرسمي في منصة «فيسبوك» حظيت بآلاف التعليقات بعد دقائق من نشرها.
وكانت مصادر صحفية كشفت عن احتمالية انتقال محمد صلاح إلى نادي الهلال السعودي في صفقة قوية بعد حل أزمة مهاجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول 30 يونيو المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق مؤخراً بخصوص التمديد، بسبب الاختلاف حول مدة العقد، حيث إن المصري يريد عقد لمدة 3 سنوات، بينما عرض «الريدز» لمدة عامين فقط، بحسب تقارير صحفية عدة. 
وأفادت صحيفة «ريليفو» الإسبانية، بأن النجم المصري وافق على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي في الموسم المقبل، وكان نادي الاتحاد السعودي يرغب في ضم صلاح، خلال صيف 2023، ولكن إدارة ليفربول والمدرب السابق للفريق الألماني يورجن كلوب رفضا رحيل اللاعب.

مصر
محمد صلاح
الدوري الإنجليزي
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تركي آل الشيخ
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