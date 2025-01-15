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الرياضة

اتحاد الرياضات البحرية ينظم الملتقى الثالث في دبي

اتحاد الرياضات البحرية ينظم الملتقى الثالث في دبي
15 يناير 2025 13:00

أبوظبي (الاتحاد)


ينظم اتحاد الرياضات البحرية الملتقى الشهري الثالث لقيادات الرياضات البحرية، يوم الجمعة في دبي.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل المباشر بين قيادات الرياضات البحرية والمتسابقين، بما يسهم في بناء علاقات قوية ودعم المسيرة الرياضية للمتسابقين من أجل حصد المزيد من النجاحات.
ويسعى الاتحاد من خلال الملتقى لتمكين المتسابقين من المشاركة في صياغة الرؤى المستقبلية للرياضة، ومناقشة آرائهم وتحدياتهم، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الرياضية المحلية والدولية.
ومن المتوقع أن يشهد الملتقى حضوراً لافتاً يضم القيادات والمسؤولين من الأندية والجهات البحرية بالدولة، بالإضافة إلى مجموعة من المتسابقين والخبراء، حيث يتم التركيز على مناقشة الفرص المستقبلية لتطوير الرياضة وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

 

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وأكد أحمد الشرياني، أمين عام اتحاد الرياضات البحرية، أن الملتقى يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير الرياضة.
وقال: نسعى لفتح قنوات حوار مباشرة مع المتسابقين، لأن سماع آرائهم يمثل أساساً لتحقيق بيئة رياضية مثالية، وهدفنا أن نكون داعمين لكل متسابق وإلهامه، ليكون سفيراً مميزاً للرياضات البحرية.
ويأتي الملتقى ضمن جهود الاتحاد لتعزيز التفاعل مع المتسابقين وتمكينهم من التميز، سواء من خلال الأنشطة المحلية، أو التنافس في المحافل الدولية.
 

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