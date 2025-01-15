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الرياضة

17 ميدالية و3 بطولات حصيلة «الفجيرة للشطرنج» في 2024

17 ميدالية و3 بطولات حصيلة «الفجيرة للشطرنج» في 2024
15 يناير 2025 13:30

 
الفجيرة (الاتحاد)


حصد نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة 17 ميدالية خلال عام 2024، وثلاث بطولات في المركز الأول، وذلك بعد مشاركته الفاعلة في أقوى المنافسات المحلية والدولية. 
وأكد الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، أن الألقاب والبطولات التي حققها أبناء النادي في عام 2024، بفضل الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، والدعم والتوجيهات الكريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مثمناً دعم ومتابعة سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، والتي ترجمها لاعبو النادي بالوصول إلى منصات التتويج الدولية، مما أكد نجاح النادي في تطبيق خطته الاستراتيجية التي ترتكز على العمل بالاستدامة الرياضية واستشراف المستقبل ورفع علم الإمارات في البطولات الدولية.

 

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وبدوره، ثمن محمد عبدالله الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الجهود المتكاملة التي قدمها مدربو النادي واللاعبون وأسرهم لتحقيق النجاحات، مبيناً أن النادي مستمراً بالعمل والاستدامة في حصد النجاحات، مؤكداً أن الفوز ببطولة آسيا للهواة وبطولتي الدوري العام للرجال والناشئين، إضافة إلى الإنجازات الفردية المتميزة، تعتبر إضافة تاريخية لسجل النادي العامر بالإنجازات.
ومن أبرز الإنجازات، فوز عمار السدراني بالمركز الأول، وحصوله على بطولة الإمارات للعام الثاني على التوالي، والمركز الأول في بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف، وتمكن السدراني أيضاً من التواجد ضمن أفضل 50 لاعباً في التصنيف الدولي في أولمبياد الشطرنج العالمي في بودابست.
وعلى المستوى الدولي نجح محمد سعيد اليليلي في الفوز بالمركز الأول، وحصوله على الميدالية الذهبية لبطولة آسيا للهواة – فئة الرجال تحت 2000 نقطة، وتأهله إلى بطولة العالم للهواة موسم 2025. 
وأحرز لاعب النادي خليفة خالد الحفيتي المركز الأول، ولقب بطل الإمارات لفئة تحت 18 سنة، وحصد عامر سعيد اليليلي ومحمد يوسف آل علي المركز الأول، وذهبية فرق تحت 14 سنة للشطرنج السريع في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وحصل عبدالله المنصوري على المركز الثاني في بطولة الإمارات الفردية لفئة تحت 10 سنوات، والعديد من المراكز الأخرى.
يذكر أن حصيلة الميداليات الـ 17 التي حصل عليها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة توزعت بين 9 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات.
 

الإمارات
الفجيرة
نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة
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