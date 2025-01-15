23 نزالاً في النسختين «العربية الأفريقية» و«الدولية» لمحاربي الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم غد الخميس، منافسات بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي ستقام على مدار يومين، في صالة «سبيس 42 أرينا» في شاطئ الراحة، بإقامة النسختين العربية والأفريقية (56)، والدولية (57)، بمشاركة 46 مقاتلاً ومقاتلة، فيما يبلغ عدد النزالات 23 نزالاً.

وكشفت اللجنة المنظمة للحدث تفاصيل البطولة، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم البطولة، ونخبة من الأبطال المشاركين في المنافسات.

وبحسب اللجنة المنظمة، تبدأ المنافسات بالنسختين المشتركتين العربية والأفريقية 56، من خلال 11 نزالاً، بمشاركة 22 مقاتلاً ومقاتلة، فيما تقام الجمعة النسخة الدولية 57، وتشهد إقامة 12 نزالاً، بمشاركة 264 مقاتلاً ومقاتلة، ويشارك في باكورة منافسات الحدث عام 2025 أبرز المقاتلين في عالم الفنون القتالية المختلطة من الأسماء التي شاركت سابقاً وأخرى تشارك للمرة الأولى في أبوظبي.

وتشهد النسخة العربية ضد الأفريقية، مواجهات قوية تجمع نخبة من مقاتلي الوطن العربي والقارة السمراء في صراع شرس على أرض الحلبة، ويتضمن الحدث الرئيسي أبرز المواجهات حماسةً في وزن البانتام يجمع بين المقاتل المغربي المتمرس خافيير علاوي (14-6)، والمقاتل الأنجولي العنيد ديمارتي بينيا (15-2)،

كما يشهد الحدث الرئيسي المشترك نزالاً حماسياً في فئة الوزن الحر (73 كجم) يجمع بين النجم الفلسطيني الصاعد بقوة، عمر توغاريف (0-5)، وخصمه الزامبي همفري مولينغا (2-6).

أما النسخة الدولية التي تقام الجمعة، فستشهد 12 من النزالات القوية. وتتضمن أبرز النزالات لقاءً مرتقباً في وزن الريشة، بين البطل الأردني علي القيسي(15-8)، والمقاتل البيروفي المحنك فيسنتي فارغاس (22-6) والبطل الأردني علي القيسي (15-8)، كما يلتقي في وزن البانتام النجم الألباني الصاعد فيلسون ندريجوني (10-3)، والمقاتل البرازيلي المخضرم فاغنر نورونيا (18-6).

وقال فؤاد درويش، المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث، خلال المؤتمر الصحفي: «سعداء بانطلاقة أولى بطولات محاربي الإمارات في 2025، بمشاركة هذه النخبة من النجوم من جميع أنحاء العالم، وهو ما جعلنا نفخر دائماً بالتطور المستمر للبطولة ووصولها إلى هذه المكانة مع دمج النسختين العربية والأفريقية».

وتوجه درويش بالشكر إلى عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، على دعمه الكبير للحدث، من أجل وصوله إلى هذه المكانة التي جعلت من البطولة أحد أهم الأحداث على أجندة الرياضة في أبوظبي طوال العام.

وأشار إلى أن بطولة محاربي الإمارات نجحت العام الماضي في إطلاق أول نزال رئيسي للسيدات، وكذلك أول مشاركة خارجية للبطولة وكانت في البرازيل، وهو ما يجعل الحماس مضاعف للعام الجديد من أجل تقديم الأفضل.