بدر أحمد: لن تخدعنا نتائج الوصل قبل قمة «الجولة 13»



علي معالي (أبوظبي)



يخوض الشارقة مباراة ودية مساء الجمعة بملعبه أمام رويال أحد فرق الدرجة الثانية، استعداداً للقاء «الجولة 13» مع الوصل في «دوري أدنوك للمحترفين» المقرر لها 22 يناير الجاري في زعبيل، ويهدف كوزمن أولاريو مدرب الشارقة من «تجربة» رويال إلى الاستقرار على العناصر الأساسية التي تخوض مباراة «الإمبراطور»، والتي تعتبر واحدة من المحطات المهمة في مسيرة «الملك» للحفاظ على القمة التي يتصدرها بعد 12 جولة برصيد 31 نقطة.

من جانبه، أكد بدر أحمد مدير الكرة بالشارقة أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة «الملك»، في ظل المنافسة القوية التي يخوضها الفريق في أكثر من اتجاه.

وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «ننافس على كل البطولات التي نشارك فيها، سواء على المستوى المحلي، وكذلك القاري، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تدعيم الفريق بعناصر جديدة، خلال الانتقالات الشتوية، حتى نستطيع تقديم الأداء الأمثل في كل المسابقات والمنافسة على الألقاب، وكثرة المشاركات تدفع المدرب في الكثير من الأحيان إلى ضرورة وجود عناصر قوية على «دكة البدلاء» للاستعانة بهم في المواقف الصعبة التي نتعرض لها».

وأضاف: «لن يخدعنا مستوى الوصل الذي يقدمه حالياً قبل قمة الجولة المقبلة، والمنافس حامل لقب الدوري وأيضاً لقب الكأس للموسم الماضي، وبالتالي هو فريق بطل، ولا يريد أن يبتعد عن أجواء التتويج في الموسم الجاري، ما يجعل للمباراة قوتها الخاصة من الجانبين، ولدينا ثقة في لاعبي «الملك» وقدرتهم دائماً على قديم المستوى الأفضل، وحالة التركيز عالية جداً لدينا».

وقال: «تأثرنا كثيراً بنتيجة مباراتي شباب الأهلي والعين، حيث خسرنا الأولى، وضاعت نقطتان بالتعادل خلال الثانية، وفي مباراة شباب الأهلي تقاسمنا الشوطين مع المنافس الذي استغل بعض الثغرات، ونجح في خطف المباراة، وأمام العين سيطر كل فريق على شوط، ولا تنسى أننا كنا نلعب مع «الزعيم» بملعبه وهو فريق كبير يمتك كفاءات عالية وجماهير عريضة».

وأضاف: «ربما تكون هناك مباريات لم نقدم خلالها المستوى المأمول لإرضاء الجماهير، باستثناء مباراتي شباب الأهلي والعين، ولكننا حققنا الأهم وهو النقاط، من أجل الاستمرار في الصدارة، وفي بعض المباريات يجب النظر إلى النقاط بعيداً عن متعة الأداء».

وقال: «ننتظر دعم الفريق بعناصر تسهم في استمرار وجوده في أجواء المنافسة على كل الألقاب، وما قدمه «الثنائي» باكو ألكاسير وتايرون كونراد في مباراة الشارقة الأخيرة أمام خورفكان يؤكد أننا عناصر يمكن الاستفادة من خبراتها وقوتها على «دكة البدلاء»، وأننا نلعب دائماً حتى الدقائق الأخيرة، والدليل أن محاولات الشارقة أمام خورفكان نجحت في إحراز هدف الفوز الدقيقة 89، وهذه روح «الملك» الحقيقية».