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الرياضة

منتخب الجودو يغادر إلى المغرب غداً

منتخب الجودو يغادر إلى المغرب غداً
15 يناير 2025 15:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تصل بعثة منتخب الجودو إلى المغرب، الخميس، لخوض بطولة الدار البيضاء» المفتوحة من 16 إلى 19 يناير الحالي، بمشاركة 26 دولة في مقدمتها المنتخبات العربية، وهي الإمارات والكويت وتونس وجيبوتي والمغرب التي يشارك بـ64 لاعباً ولاعبة.
ويرأس بعثة منتخبنا ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، بجانب المدرب فيكتور سكرتوف لاعب المنتخب السابق، وتضم 3 لاعبين من الصاعدين، وهم ناجي كازيبك «وزن تحت 66 كجم»، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم».
وتهدف البطولة إلى توفير سلسلة من المشاركات الإقليمية والدولية استعداداً للاستحقاقات القادمة التي تبرز فيها دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028 التي يتطلع إليها الاتحاد برؤية جديدة.
وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، إن بقية أفراد المنتخب الأول توجهوا مباشرة بعد معسكر فيينا إلى التجمع الدولي في جورجيا، لمزيد من الإعداد البدني والفني قبل خوض بطولة باريس جراند سلام يومي 1 و2 فبراير المقبل، وتسبقها مراسم القرعة يوم 31 يناير، بإشراف الاتحاد الدولي.

الإمارات
المغرب
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
الدار البيضاء
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