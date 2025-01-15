سابالينكا تخشى مصير تشنج في «أستراليا المفتوحة»



ملبورن (رويترز)



قالت أرينا سابالينكا، إن الخروج المبكر للأسماء الكبيرة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لن يجعل الدفاع عن لقبها أسهل، بعد أن شهدت المصنفة الأولى خروج واحدة من منافساتها البارزات على اللقب من الدور الثاني بهزيمة تشنج تشين ون أمام المصنفة 97 عالمياً لورا سيجموند.

وفازت سبالينكا بنتيجة 6-3 و7-5 على الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو قبل وقت قصير من خروج تشنج المصنفة الخامسة التي خسرت أمام لاعبة روسيا البيضاء في نهائي العام الماضي.

وسيريح خروج تشنج منافستها سابالينكا، لكن اللاعبة الفائزة بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى قالت إن هذا الأمر لن يشكل فارقاً كبيراً في هذه البطولة.

وأضافت سابالينكا للصحفيين، «اسمع، إنها بطولة كبرى، هل تعرف؟ ليس كل شخص يستطيع التعامل مع هذه المشاعر، هناك الكثير من اللاعبات اللاتي يلعبن جيداً في هذه الظروف، ولن يكون طريقي سهلاً، يتعين علي المنافسة بكل ما أوتيت من قوة، أثبتت المواجهات ما يمكن للفتيات تحقيقه، يلعبن دون خوف إذ لا يوجد ما يخسرنه».

وشعرت سابالينكا بالضغط في مباراتها، وتأخرت 5-2 في مرحلة ما من المجموعة الثانية أمام بوزاس مانيرو، التي صعقت بطلة ويمبلدون ماركيتا فوندروسوفا في الدور الأول للبطولة المقامة في نادي عموم إنجلترا العام الماضي.

وقالت سابالينكا التي تسعى لأن تصبح أول امرأة تفوز بثلاثة ألقاب متتالية في ملبورن بارك منذ مارتينا هينجز من 1997 إلى 1999، «لم أكن أريد بالتأكيد خوض مجموعة ثالثة، من يريد ذلك؟ لكن في تلك اللحظة لم أكن أريد حقاً أن أزعج نفسي بذلك، وأن أخسر المجموعة الثانية، قلت لنفسي، حسناً، هيا نلعب المجموعة الثالثة، وقمت بطريقة ما بإعداد نفسي ذهنياً لذلك، وحاولت العثور على إرسالي حتى لا أمنحها الكثير من الفرص، ثم بدا لي بطريقة ما أنها توترت عندما وصلت النتيجة إلى 5-3، وشعرت أن هناك فرصة، أنا سعيد للغاية، لأنني تمكنت من إنهاء المباراة بمجموعتين، ولم أكن أرغب حقاً في أن أتعرض للإرهاق البدني الشديد في الدور الثاني».

وتلعب سبالينكا في المباراة المقبلة ضد الدنمركية كلارا تاوسون التي فازت بلقب أوكلاند في فترة الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة، بعد انسحاب اليابانية نعومي أوساكا بسبب الإصابة.