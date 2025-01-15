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الرياضة

«اليد اليسرى» ترفع راية الاستسلام أمام ألكاراز!

«اليد اليسرى» ترفع راية الاستسلام أمام ألكاراز!
15 يناير 2025 14:21

 
ملبورن (رويترز)

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تأهل كارلوس ألكاراز إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه الساحق 6-0 و6-1 و6-4 على الياباني يوشيتو نيشيوكا مواصلاً التألق أمام منافسين يلعبون باليد اليسرى في البطولات الأربع الكبرى.
ولم يخسر المصنف الثالث ألكاراز قط أمام منافس يلعب باليد اليسرى في البطولات الكبرى، ووسع سلسلة انتصاراته إلى ثمانية أمام نيشيوكا في مباراة سريعة استغرقت ساعة واحدة و21 دقيقة فقط في ملعب مارجريت كورت.
وقال اللاعب الإسباني: «كلما قل الوقت الذي تقضيه على أرض الملعب في البطولات الأربع الكبرى، كان الأمر أفضل، أليس كذلك؟، بدنياً، أشعر أنني في حالة رائعة، حاولت فقط الحفاظ على تركيزي».
وفاز ألكاراز بأول تسعة أشواط على ، قبل أن ينجح المصنف 65 عالمياً نيشيوكا في كسر إرساله، ليحظى بتصفيق حار من الجماهير المتعاطفة في فترة ما بعد الظهر.
لكن ذلك لم يكن سوى فترة لالتقاط الأنفاس بالنسبة لألكاراز، إذ زاد الإسباني من شراسته، ليتقدم بمجموعتين في 43 دقيقة.
وفي المجموعة الثانية، حقق ألكاراز الفوز في 50 نقطة مقابل 15 نقطة لنيشيوكا.
وصمد نيشيوكا قليلاً في المجموعة الثالثة، إذ كان يرسل بقوة، بل وتفوق على ألكاراز في بعض الأحيان، ما منح الجماهير فرصة لمشاهدة أشواط متكافئة.
لكن ألكاراز كسر إرسال منافسه في الشوط الخامس، وأنهى المباراة بطريقة رائعة، إذ أطلق ضربة أمامية ناجحة بعد أن فشل نيشيوكا في إعادة إرساله.


 

التنس
أستراليا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
كارلوس ألكاراز
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