كافالييرز.. «الثأر السريع» من بايسرز!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



قاد دونوفان ميتشل بنقاطه الـ 35 فريقه كليفلاند كافالييرز للتغلب على أنديانا بايسرز 127-117 ليثأر لخسارته الأخيرة أمامه، ويعزّز رصيده إلى 34 فوزاً و5 هزائم، في صدارة المنطقة الشرقية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد ثلاثة أيام من فوز بايسرز على كافالييرز الذي أنهى سلسلة من 12 فوزاً متتالياً للأخير، كما وألحق به خسارته الثانية فقط على أرضه هذا الموسم، سافر كليفلاند إلى إنديانابوليس، وألحق الهزيمة الأولى ببايسرز بعد ستة انتصارات متتالية.

وأرسى ميتشل إيقاع المباراة مبكراً بتسجيله 19 نقطة في الربع الأول.

ثم انتزع انديانا التقدم بفارق نقطتين في وقت مبكر من الربع الثاني، قبل أن يتأخر بنقطة واحدة مع نهاية النصف الأول، لكنّ كافالييرز ضرب بقوة في الربع الثالث الذي حسمه لمصلحته 38-28.

وكان الكاميروني باسكال سياكام أفضل مسجل لبايسرز بـ 23 نقطة، وأضاف إليه الكندي بينيديكت ماثورين 19 نقطة، قبل أن يطرد في أواخر الربع الأخير، بعد تلقيه خطأه الفني الثاني لاصطدامه بالحكم، إثر اعتراضه على أحد قراراته.

من جهة أخرى، عزز أوكلاهوما سيتي ثاندر سجله إلى 33 فوزاً، و6 هزائم في صدارة المنطقة الغربية، بفوزه على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز المنقوص 118-102.

وكان الكندي شاي جلجيوس ألكسندر الذي عانى ليلة هجومية سيئة، خلال الفوز الأخير على واشنطن ويزاردز أفضل مسجل لثاندر بـ 32 نقطة من بينها 12 تسديدة ناجحة من أصل 15 من المسافات كلها.

واستمر غياب نجم ارتكاز سيكسرز الأميركي - الكاميروني جويل إمبيد الذي شارك فقط في 13 مباراة هذا الموسم بسبب التواء في القدم، كما غاب عن صفوفه بول جورج، وتايريز ماكسي بسبب الإصابة.