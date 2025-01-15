«قطبا أبوظبي» يدشنان «عربية الطائرة» في الدوحة

معتصم عبدالله (أبوظبي)



يقص بني ياس والجزيرة، يوم الخميس شريط المشاركة في «النسخة 43» من بطولة الأندية العربية للرجال للكرة الطائرة بالعاصمة القطرية الدوحة، حينما يلتقي «السماوي» نظيره السلام العُماني في الساعة الثالثة عصراً على صالة نادي قطر، ضمن «المجموعة الأولى»، والتي تضم 3 فرق تشمل السويحلي الليبي «حامل اللقب».

في المقابل، يلتقي «فخر أبوظبي»، مع برقان الكويتي، والتي تنطلق في الساعة الخامسة والنصف مساءً، ضمن «المجموعة الرابعة»، والتي تضم أيضاً غزة الفلسطيني، وقطر القطري «المستضيف»، ويلعب في بقية مواجهات الأدوار التمهيدية، اليوم، قطر القطري مع غزة الفلسطيني، فيما يلتقي غداً الشرطة القطري وأربيل العراقي، والسيب العُماني مع الزمالك المصري، والكويت الكويتي مع الهلال الليبي، ودار كليب البحريني أمام الأهلي المصري.

وتشهد البطولة التي يستضيفها نادي قطر تحت مظلة الاتحاد القطري للكرة الطائرة، مشاركة 15 فريقاً تمثل 10 دول، وتتواصل مباريات مرحلة المجموعات في البطولة حتى 20 يناير الجاري، على أن تقام 22 يناير مباريات ربع النهائي، وتقام مباريات نصف النهائي، وتحديد المراكز 24 يناير، على أن تختتم البطولة 25 يناير الجاري بمواجهة النهائي، وتحديد المراكز من الثالث إلى الثامن.

وأكد سالم نايف الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية، جاهزية «السماوي» المُتوج بأول ألقاب الموسم الحالي «كأس الاتحاد 2024- 2025»، لخوض الاستحقاق العربي، وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: «طموحاتنا كبيرة في المشاركة العربية، ونتطلع إلى المنافسة وتقديم أفضل المستويات، بدايةً من عبور الدور الأول هدفاً مبدئياً في المرحلة الأولى للبطولة».

وأضاف: «خوض منافسات البطولة العربية تنسجم واستراتيجية النادي الرامية إلى حصد الإنجازات على الصعيدين المحلي والعربي»، لافتاً إلى أن تتويج «السماوي» بلقبي كأس الاتحاد وبطولة بني ياس الدولية الودية، بجانب صدارة الدور الأول للدوري برقم قياسي بالعلامة الكاملة برصيد 8 انتصارات من 8 مباريات، خسر خلالها شوطين فقط، تدعم حظوظ الفريق في ظهور قوي ومتميز عربياً.

وثمن الكثيري دعم مجلس أبوظبي الرياضي، لمشاركة بني ياس وأندية الإمارة في المحافل العربية والدولية، مشيداً في الوقت ذاته بجهود مجلس إدارة نادي بني ياس في توفير الدعم المطلوب. وأضاف: «نتطلع إلى ترجمة الدعم المعنوي الكبير، من خلال ظهور إيجابي في المشاركة العربية».

وأشاد الكثيري بجهود الاتحادين العربي والقطري للكرة الطائرة في تنظيم «النسخة 43» من بطولة الأندية العربية، والتي من المتوقع أن تحقق نجاحاً منتظراً، عطفاً على الجاهزية العالية، والمستويات الفنية العالية للأندية المشاركة.

من جهته، قال سلطان سالم الواحدي، مشرف فريق الجزيرة للكرة الطائرة،: «تخطيطنا للمشاركات الخارجية بدأ من وقت مبكر، وقبل انطلاق الموسم الماضي، والذي تُوجنا فيه بلقب الدوري، قبل أن تتبلور الجهود في انتظار انطلاق المشوار العربي»، لافتاً إلى أهمية المشاركة المرتقبة، والتي تعد الأولى لطائرة الجزيرة في المحافل الخارجية، منذ آخر ظهور في بطولة غرب آسيا 2017.

وأضاف: «نحظى في طائرة الجزيرة بدعم مقدر من قيادة النادي، ومجلس الإدارة برئاسة راشد عتيق الهاملي، وأعضاء مجلس الإدارة، وأحمد إسماعيل، المدير التنفيذي لشركة الألعاب، ونأمل في ترجمة الدعم الكبير، من خلال ظهور إيجابي وقوي»، مشدداً على طموحات «فخر أبوظبي» الكبيرة في المنافسة في البطولة العربية، والتي تسهم أيضاً في دعم خبرات اللاعبين المواطنين بشكل خاص.

وحول اختلاف آلية قيد وتسجيل اللاعبين الأجانب ما بين المشاركة المحلية والبطولة العربية، قال الواحدي: «حرصنا على الالتزام بلوائح البطولة، والتي تفرض مشاركة لاعبين أجنبين فقط مع كل نادٍ، واخترنا بعد التشاور مع الجهاز الفني الثنائي البرازيلي كايو أوليفيرا، والكندي بيرون كاليب».

علي آل خليفة: المشاركة الكبيرة تعكس مكانة البطولة



أشاد الشيخ علي بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، بالدور الكبير الذي تلعبه البطولة العربية للكرة الطائرة في تعزيز روابط الأخوة بين الأشقاء العرب، وتسهم في تطور اللعبة في المنطقة العربية.

وقال «البطولة العربية محطة مهمة لتطوير الأداء الفني والمهاري للاعبين، بوصفها من أقوى المنافسات التي تعكس مدى التزام الاتحاد العربي بتطوير اللعبة على المستوى الإقليمي، ونرحب بجميع الأندية المشاركة».

وشدد رئيس الاتحاد العربي على أن مشاركة 15 نادياً في المنافسات التي تحتضنها الدوحة، يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها البطولة، ويدل أيضاً على حرص الجميع على المنافسة والظفر باللقب.