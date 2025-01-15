«جولف الإمارات» يُتوج بالبطولة العربية للمحترفين بالمغرب



الجديدة (وام)



تصدر لاعبو الإمارات قمة ترتيب النسخة الثانية من البطولة العربية لمحترفي الجولف، التي استضافتها ملاعب منتجع «مازاكان بيتش أند جولف» بمدينة الجديدة في المغرب، بمشاركة 46 لاعباً.

وتمكن محترفو الجولف الإماراتي من اعتلاء منصات التتويج، حيث أحرز جوناثان سيلفاراج المركز الأول برصيد 4 ضربات تحت المعدل، متفوقاً بفارق ضربتين عن زميله جوشوا جرينفيل وود، الذي حل ثانياً، فيما حل سام مولان سادساً ضمن فئة الهواة.

ومن المقرر أن يواصل اللاعبون الثلاثة المشاركون رحلتهم الأسبوع المقبل في بطولة رأس الخيمة، ضمن جولة موانئ دبي العالمية للجولف.