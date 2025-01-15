دولية الشراع لقفز الحواجز تنطلق بـ«4 نجوم»



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق صباح الخميس بنادي الفروسية بالعاصمة أبوظبي، النسخة الثامنة لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالكة ومؤسسة إسطبلات الشراع، والبطولة هي الدولية الثانية لقفز الحواجز التي تنظمها إسطبلات الشراع خلال الموسم، بعد بطولة الشراع الدولية من فئة الثلاث نجوم الأسبوع الماضي، وتقام فعاليات دوليات الشراع لقفز الحواجز ضمن مهرجان أبوظبي للفروسية.

وبطولة الشراع هي أولى دوليات القفز من فئة الأربع نجوم التي تشهدها ميادين الفروسية بالإمارات في الموسم، ومن المنتظر اجتذابها للمزيد من الفرسان نجوم ميادين القفز العالمية، بما تطرحه من منافسات دولية تمتاز بمستوى فني متقدم، وجوائز مالية قيّمة يبلغ مجموعها 440 ألفاً و700 يورو، رصدتها اللجنة المنظمة للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة في النسخة الثامنة للبطولة الرئيسة، وما يتزامن معها من بطولات ومنافسات تشتمل على 19 منافسة دولية.

وتقام منافسات البطولة، خلال الفترة من اليوم وحتى مساء يوم الأحد المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتحظى منافساتها برعاية متميّزة تقدمها مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات، ضمنها لونجين مقدمة جائزة الشراع الكبرى، اتحاد الإمارات للفروسية، أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الشراع فارم، مجلس أبوظبي الرياضي، ماجستيك، نادي أبوظبي للفروسية، نيرفانا، كيبون، جمعية الإمارات للخيول العربية، إكواترانس، بوليسورث، «ايه ام إي أيه»، هوف، غلانس، أيه ام إي أيه باور وغيرها.

وتشتمل البطولة الرئيسة من فئة الأربع نجوم على 7 منافسات دولية، أربع منها بمواصفات الجولة الواحدة، ومنافستان من مرحلتين، وواحدة من جولتين، وارتفاعات حواجزها تتراوح بين 140 سم في أولى المنافسات، وتختتم بالارتفاع 155 سم في منافسة الجائزة الكبرى، وتتضمن الجولة التأهيلية الثانية من أربع جولات تستضيفها الإمارات، ضمن بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز في أبريل المقبل، ويبلغ مجموع جوائز منافسات بطولة الـ4 نجوم 347 ألفاً و500 يورو.

ويتزامن مع الحدث الرئيس، بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، لتوفير المزيد من فرص المشاركة واكتساب الخبرات أمام الفرسان والخيول التي يناسبها مثل هذا المستوى من المنافسات الدولية، وتشتمل بطولة النجمتين على 6 منافسات، بمواصفات المرحلتين الخاصة، والمرحلتين، والجولة الواحدة، والجولة الواحدة مع جولة تمايز، وتصمم مساراتها بحواجز يتراوح ارتفاعها من 120 سم، وحتى الارتفاع 145 سم في منافسة جائزتها الكبرى، ومجموع جوائزها 55 ألفاً و200 يورو.

ويشهد الحدث أيضاً تنظيم البطولة الدولية التأهيلية الثانية (الأولى أقيمت ضمن بطولة العين الدولية، خلال نوفمبر الماضي، من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وتتألف من 6 منافسات، بمواصفات المرحلتين الخاصة، والمرحلتين، والجولة الواحدة مع جولة تمايز، وتصمم مساراتها بحواجز الـ 120 سم للخيول الصغيرة عمر 6 سنوات، وحتى الارتفاع 130 سم للخيول عمر 7 سنوات، ومجموع جوائزها 38 ألف يورو.

وتنظم البطولة إسطبلات الشراع، ويترأس لجانها محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وتديرها سامنثا كاتل، ويترأس لجنة تحكيمها، الحكم الدولي حسام زميت، بمعاونة 7 محكمين دوليين، والحكم الدولي رجب عمر، موفد الاتحاد الدولي للفروسية إلى البطولة، ومسارات المنافسات يصممها الإيطالي الدولي إليو ترافغلياتي، بمساعدة 5 مصممين دوليين، ويشرف على ميادين البطولة، الإيراني الدولي علي مهاجر، بمعاونة 8 مشرفين دوليين.