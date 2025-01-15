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الرياضة

«قمة السلة» على «صفيح ساخن» قبل «التوقف الإجباري»

«قمة السلة» على «صفيح ساخن» قبل «التوقف الإجباري»
15 يناير 2025 16:00

 
علي معالي (أبوظبي)

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يخوض «ثلاثي القمة» شباب الأهلي والنصر والشارقة في دوري السلة، جولة مثيرة، قبل توقف المسابقة من 21 يناير الجاري إلى 24 فبراير المقبل، بسبب إقامة «النسخة 34» من «دولية دبي»، والجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا.
يلتقي يوم الخميس الشارقة مع النصر في «الإمارة الباسمة»، ويحل شباب الأهلي ضيفاً على البطائح، في الساعة السابعة مساء، وفي التوقيت نفسه، يلعب الظفرة مع الوحدة على صالة أكاديمية المعمورة، والوصل مع الجزيرة في زعبيل بدبي.
وتحمل مباراة الشارقة مع النصر تحدياً للفريقين، خاصة أن كل منهما جمع 24 نقطة، وفوز أحدهما يجعله محافظاً على الصدارة، انتظاراً لعودة المنافسات المحلية، والخاسر يجد نفسه متراجعاً في إلى المركز الثالث، خاصة أن شباب الأهلي الذي يملك 24 نقطة أيضاً يلعب مع البطائح المنتشي والقوي هذا الموسم، والذي أصبح منافساً قوياً مع «الثلاثي».
وحسم النصر مباراة الجولة الأولى مع الشارقة 87-85 بصالته في دبي، وبالتالي فإن الشارقة يخطط لتعويض الخسارة، فيما يريد «العميد» تأكيد الصدارة.

 

الإمارات
كرة السلة
الشارقة
النصر
شباب الأهلي
البطائح
الوصل
الجزيرة
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