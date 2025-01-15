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الرياضة

بهنسالي بطل يناير لـ «بولو الحبتور»

بهنسالي بطل يناير لـ «بولو الحبتور»
15 يناير 2025 16:30

 
دبي (الاتحاد)

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حصد «بهنسالي» لقب بطولة شهر يناير التي نظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وشهدت مشاركة 4 فرق هي بهنسالي وجيهانجيري وآر بولو والحبتور على ملاعب الحبتور.
جاء الختام مثيراً، وقاد ريتشي بهنسالي فريقه إلى فوز مستحق، بعد مباراة قوية، وأداء رائع من الفريقين، حيث بادر «بهنسالي» بإنهاء الشوط الأول بثلاثة أهداف ونصف مقابل هدف، واستمر الحال على ما هو عليه في الشوط الثاني، إلا أن الشوط الثالث شهد تحولاً في ديناميكية اللعب، وأظهر «بهنسالي» تفوقاً ملحوظاً، منهياً الشوط بستة أهداف ونصف مقابل هدفين، وفي الشوط الرابع والأخير حاول «جيهانجيري» التعديل، وأحرز هدفين تباعاً، إلا أن بهنسالي قضى على آماله بإحراز الهدف السابع والأخير، لتنتهي المباراة بفوزه بسبعة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف.
وفي كأس الترضية والتي سبقت النهائي، فاز «آر بولو» على الحبتور بخمسة مقابل أربعة ونصف، بعد مباراة دراماتيكية شهدت غياب كابتن الفريق محمد الحبتور الذي ارتفعت حرارته صباح يوم المباراة، كما شهد الشوط الثالث سقوط نجم الحبتور مونتويا، واستبدل بفيديريكو بيريرا الذي حاول التعويض، إلا أن «آر بولو» كانت له اليد الطولى، ليحسم اللقاء لصالحة بفارق نصف هدف.
وعقب المباراة قام أسامة عصمت، المدير في فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو، بتقديم الجوائز للفائزين من الفرق، وتكريم ريشي بهانسالي بوصفه اللاعب الأفضل في البطولة، واختيار المهر مارو، المملوك لعلي البوادي ويمتطيه سيباستيان داوني، أفضل مهر.

الإمارات
دبي
الجولف
نادي الحبتور للبولو والفروسية
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