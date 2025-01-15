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الرياضة

«جسر الذهب» ينتظر رونالدو في عقده الجديد مع النصر

«جسر الذهب» ينتظر رونالدو في عقده الجديد مع النصر
15 يناير 2025 15:26

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت صحيفة «ماركا» عن أن العقد الجديد للأسطورة كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي يحمل أرقاماً مجنونة ما بين راتب وخرافي ومكافآت كبيرة، وأيضاً حصة من أسهم النادي في البورصة، ليظل «الدون» اللاعب الأعلى راتباً ودخلاً في تاريخ كرة القدم.
وقالت الصحيفة إن رونالدو يحصل في عقده الجديد، الذي يمتد لموسم واحد، على نسبة 5 في المائة من أسهم النادي، مشيرة إلى أنه منذ وصوله في «شتاء 2023»، يحظى بثقة وتقدير أصحاب القرار في النصر، النادي الآخذ في التطور منذ أن تولى رئاسته رئيس جديد، خلال هذه الأشهر الأخيرة.
ويقوم رونالدو منذ وصوله بدور«السفير» لناديه وبطولة الدوري، والتي وصفها بأنها أفضل من الدوري الفرنسي.
وأضافت الصحيفة أن رونالدو الذي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين في 5 فبراير المقبل، تلقى وعداً من مسؤولي النادي بتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة متميزة، ولهذا وافق على التجديد، ومن بين الأسماء التي ذكرها رونالدو، ويأمل في وجودها معه في الفريق، البرازيلي كاسيميرو زميله السابق في ريال مدريد ومانشستر يونايتد، والذي يعاني صعوبات حالياً مع «الشياطين الحمر».
وكان رونالدو أدلى بحديث مؤخراً أكد فيه أن الدوري السعودي أفضل من الفرنسي، مشيراً إلى حقيقة اللعب تحت الحرارة الشديدة التي تصل إلى 40 درجة، وطلب من الذين لا يصدقونه أن يأتوا إلى المملكة ليروا بأنفسهم، وشدد على أن فرنسا لا يوجد بها إلا باريس سان جيرمان، وبقية الأندية منتهية، وهذا رأيه الشخصي، ولا يعبأ بما يقوله الآخرون، وقال: «لا أدري لماذا أبدى بعضهم دهشتهم ومفاجأتهم بما أقوله».
وذكرت صحيفة ماركا أن تصريحات رونالدو كانت نوعاً من الدعاية الذكية لتشجيع نجوم أوروبا على المجيء للعب في الدوري السعودي، سواء بالانضمام إلى النصر، أو أي فريق سعودي آخر.

السعودية
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النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
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ريال مدريد
مانشستر يونايتد
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