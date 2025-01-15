«دبي ديزرت كلاسيك» تضيء «الشمعة 36»



دبي (الاتحاد)

تنطلق يوم الخميس «النسخة 36» لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف، التي تتواصل حتى يوم الأحد المقبل، وتقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف في دبي، بمشاركة ألمع نجوم العالم الذين يتنافسون على الجوائز التي تبلغ 9 ملايين دولار.

وتتميز البطولة التي تعبر الأقدم، وأولى بطولة لجولة دي بي ورلد تقام خارج قارة أوروبا في عام 1989، بكونها واحدة من أحداث سلسلة رولكس لبطولات النخبة ضمن «السباق إلى دبي».

ويحصل البطل على «كأس الدلة» الشهير، بالإضافة إلى جائزة مالية 1.530 مليون دولار، وشهدت تتويج ألمع الأسماء العالمية باللقب على مدار تاريخها الطويل، ومنهم الأميركي تايجر وودز عامي 2006 و2008، والجنوب أفريقي إيرني إلس، أعوام 1994 و2002 و2005.

وحطم الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي الرقم القياسي للفوز باللقب، عندما رفع «كأس الدلة» العام الماضي للمرة الرابعة في مسيرته، أعوام 2009 و2015 و2023 و2024.

ويسود الترقب في النسخة الحالية على الصراع المرتقب بين روري ماكلروي، والإسباني جون رام الذي يشارك للمرة الأولى، إلا أنه عرف النجاح سابقاً في دبي، وتحديداً بفوزه بلقب بطولة جولة دي بي ورلد في 3 مناسبات.

ومن أبرز المرشحين، الإنجليزي تومي فليتوود، المقيم في الإمارات، وحصد الميدالية الأولمبية الفضية في الصيف الماضي، والنرويجي فيكتور هوفلاند الفائز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك عام 2022، والأميركي باتريك ريد وصيف نسخة عام 2023، والإنجليزي بول وارنج، المقيم في الإمارات، وانتزع الفوز في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نوفمبر الماضي، من بين أسماء أخرى.

ويشارك أدريان أوتايجوي، ممثلاً للإمارات في البطولة العالمية، بعد اعتماد مشاركته من اتحاد الجولف رسمياً، لاعباً محترفاً في الجولات الاحترافية حول العالم، ويملك 5 ألقاب في جولة دي بي ورلد خلال مسيرته.

وقال روري ماكلروي: «من الرائع أن أبدأ العام في دبي، وقمت بذلك طوال معظم مسيرتي، وفي العامين الماضيين، عندما حضرت إلى دبي، وافتتحت الموسم وحققت النجاح، لذلك أتطلع إلى أن أبدأ الموسم بقوة مرة أخرى، على غرار العاميين الماضيين.

وأكد ماكلروي جاهزيته لخوض البطولة بعد فترة الراحة في نهاية العام، وقال: «استمتعت بوقتي بعد الفوز بلقب بطل الموسم، وقمت برحلات عدة خلال وقت فراغي، وحضرت مباراة بوروسيا دورتموند يوم الجمعة الماضي، كما ذهبت إلى نيوزيلندا لبضعة أيام، والأمر ممتع».