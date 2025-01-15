جوف تخوض «قتال شوارع» في «أستراليا المفتوحة»!



ملبورن (رويترز)



واجهت كوكو جوف صعوبات أمام البريطانية جودي بوراج، قبل أن تفوز عليها 6-3 و7-5، لتبلغ الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وبعد أن تقدمت 3-1 في المجموعة الثانية، وكانت في طريقها لفوز سهل دخلت اللاعبة الأميركية المصنفة الثالثة في قتال شوارع مع بوراج تحت الأضواء الكاشفة على ملعب رود ليفر.

وكسرت بوراج إرسال جوف مرتين، لتتعاطف معها الجماهير، إذ فازت بأربعة أشواط متتالية، لتحصل على فرصة للفوز بالمجموعة.

لكن اللاعبة القادمة من لندن (25 عاماً) أهدرت الفرصة، وارتكبت خطأ مزدوجاً لتخسر إرسالها مرتين متتاليتين، ما سمح لجوف بحسم المباراة لمصلحتها.

وقالت جوف: «كان الأمر صعباً، كانت ترسل بشكل جيد جداً، لذلك كنت أحاول فقط مجاراتها، ورفعت بوراج مستواها في منتصف المجموعة الثانية، لذا حاولت فقط أن أكون أكثر شراسة قدر استطاعتي».

وهذا هو الفوز الثاني لجوف بمجموعتين متتاليتين في البطولة، بعد اختبار في الدور الأول ضد بطلة 2020 صوفيا كينين.

وستواجه ليلى فرنانديز وصيفة بطلة أميركا المفتوحة السابقة على مكان في الدور الرابع.

وبالنسبة لبوراج، كانت نهاية محبطة لمشوارها، بعد فوز مشجع في مباراتها الأولى على الفرنسية الصاعدة من التصفيات ليوليا جانجان.