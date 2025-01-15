مواني يواصل الغياب عن سان جيرمان



باريس (أ ف ب)



يغيب المهاجم الدولي راندال كولو مواني، المتوقع أن يغادر نادي باريس سان جيرمان، عن تشكيلة حامل اللقب لمواجهة إسبالي من الدرجة الثالثة الأربعاء، في ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.

ومن المتوقع أن ينتقل مواني (26 عاماً) إلى يوفنتوس الإيطالي بالإعارة حتى نهاية الموسم، وفقاً لوسائل إعلامية عدة.

لم يُستدع المهاجم الذي لمع اسمه مع آينتراخت فرانكفورت الألماني في موسم 2022-2023، من قبل الإسباني لويس إنريكي، كما غاب أيضاً المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار الذي لم يعد بدوره جزءاً من خطط المدرب.

في المقابل، استدعيَ المدافع بريسنيل كيمبيمبي، حامل لقب كأس العالم 2018، بعد ما يقرب عامين من الغياب عن الملاعب بسبب تمزق في وتر العرقوب في فبراير 2023.

ويدخل سان جيرمان المباراة بعد تحقيقه فوزين منذ بداية العام، على موناكو 1-0 في كأس الأبطال الفرنسية على ملعب 974 المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، وعلى سانت اتيان 2-1 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري.