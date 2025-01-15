أنشيلوتي يرد على منتقديه: لست المدرب الأغبى في العالم

مدريد (أ ف ب)



طالب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء بردّ فعل سريع من فريقه بعد خسارتهم أمام غريمهم برشلونة في نهائي الكأس السوبر.

توج الكاتالونيون باللقب الأحد في السعودية بفوز ساحق 5-2، ورحّب مدرب ريال بمواجهة سلتا فيجو الخميس في دور الـ16 من كأس الملك، كفرصة لفريقه للتعافي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي «إنها فرصة رائعة لنسيان المباراة السيئة التي لعبناها والتي آلمتنا كثيراً، لكنها لم تحبطنا».

وأضاف «نريد أن نرد، وهذه المباراة جيدة بالنسبة لنا أمام فريق يلعب بشكل جيد، يمكن للفريق أن يرد بقوة بعد تلك المباراة السيئة في ذلك اليوم...».

وتابع المدرب الذي يقود ريال مدريد منذ 2021 «كانت خطوة إلى الوراء، ولكن علينا المضي قدماً، نحن في وضع جيد في جميع المسابقات».

ورأى الإيطالي أن فريقه ارتكب «مجموعة من الأخطاء» أمام برشلونة، لكنه بحث عن الحلول في الأيام التي سبقت زيارة سلتا القريبة إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

وأكد أنشيلوتي أنه لا يرغب في توجيه اللوم لأي لاعب بعد الخسارة، لكنه أشار إلى أن الفريق بأكمله «افتقر إلى الالتزام» في الدفاع.

واستطرد «تقييم المباراة كان أنها سيئة من الناحية الدفاعية في كل خطوط الفريق، وليس فقط في الهجوم أو الوسط أو الدفاع، وليس لدي شيء آخر لأضيفه».

تعرض المدرب المخضرم الذي قاد ريال مدريد إلى الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لانتقادات في وسائل الإعلام الإسبانية بعد الخسارة في جدة.

ردّ عليها قائلاً «أنا لا أتابع موجة الانتقادات. في يوم ما تكون الأفضل في العالم، وفي اليوم التالي تصبح الأغبى على الإطلاق».

وأضاف «لحسن الحظ، منحتني خبرتي في هذا العالم التوازن الذي أحتاجه لعدم متابعة الموجة... أنا لست الأفضل في العالم، ولكنني لست الأغبى أيضا».