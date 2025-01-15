الأربعاء 15 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سباق زايد الخيري يتدفق بالعطاء في قلب ميامي

سباق زايد الخيري يتدفق بالعطاء في قلب ميامي
15 يناير 2025 17:48

ميامي (وام)


تستعد الإمارات لإطلاق النسخة السابعة عشرة من سباق زايد الخيري في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، بهدف دعم المؤسسة الوطنية للكلى، وتقديم المساعدة لمرضى الفشل الكلوي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم العمل الخيري والإنساني حول العالم.
وتعقد اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري اجتماعاً، يوم الخميس، مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للكلى في ولاية فلوريدا؛ لبحث آخر الاستعدادات للنسخة الـ 17 من سباق زايد الخيري التي ستقام في ريجاتا بارك في ميامي السبت.
ويستعرض رئيس اللجنة المنظمة العليا للسباق محمد هلال الكعبي مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للكلى في فلوريدا، الجهود التي تقوم بها المؤسسة لخدمة مرضى الفشل الكلوي، والبرامج والأبحاث وآخر المستجدات العلمية والتكنولوجية في هذا السياق، والمشروعات المستقبلية في المؤسسة، خصوصاً في ظل توجيه عائدات سباق زايد الخيري في هذا النسخة للمؤسسة الوطنية بفلوريدا.
وكان رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق محمد هلال الكعبي قد قام، اليوم، بزيارة إلى مسارات السباق في ريجاتا بارك بميامي، والتقى بالشركاء المنظمين في المدينة، وأكد أن الاستعدادات تسير بأفضل صورة، في ظل التعاون الكامل مع الشركاء المنظمين في الولايات المتحدة الأميركية وسفارة الإمارات في واشنطن.
وقال الكعبي: «سباق زايد الخيري بدأ في أبوظبي عام 2001 بفكرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأعمال الخيرية والإنسانية، وانتقل إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 2005، حيث استضافت نيويورك نسخه السابقة بشكل سنوي، ثم انتقل إلى جمهورية مصر العربية في 2014، واليوم تصل دولة الإمارات إلى محطة جديدة من العطاء في مدينة ميامي، لتدعم المؤسسة الوطنية للكلى في فلوريدا، وبالتأكيد هو حدث تاريخي يمثل نقلة نوعية جديدة في مسيرة الحدث الخيري السنوي».
من ناحيته، أكد فرانسيس سواريز، عمدة ميامي، أن يوم 18 يناير الجاري سيكون يوماً حافلاً بالنشاط والحيوية مع سباق زايد الخيري الذي سيقام في حديقة ريجاتا، مشيراً إلى أن الحدث يتجاوز فكرة السباق الرياضي، إلى اعتباره فرصة للتغيير، من خلال توجيه رسالة مجتمعية قوية تسهم في نشر التوعية عن أمراض الكلى التي تؤثر على أكثر من 35 مليون أميركي سنوياً.

 

أخبار ذات صلة
«طريق الأبطال إلى دبي» جاهزة لليلة عالمية 25 يناير
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 50 أسيراً


وأعرب عمدة ميامي عن سعادته بدعوة كل شرائح المجتمع للمشاركة في سباق زايد الخيري، مشيراً إلى أن ما يميز هذا الحدث أنه يحمل اسم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تشكل قصته مع العمل الخيري مصدر إلهام للجميع، خصوصاً في مجال دعم المرضى والمحتاجين.
وأكد أن سباق زايد الخيري سيكون مناسبة مثالية لقضاء يوم حافل بالنشاط والحيوية، بالإضافة إلى المشاركة في قضية إنسانية قد تنقذ حياة الآخرين، وقال إن دولة الإمارات تنظم هذا السباق في الولايات المتحدة الأميركية منذ عقدين من الزمن، والآن يصل إلى ميامي.
جدير بالذكر، أن سباق زايد الخيري يعد تجسيداً حقيقياً للقيم التي زرعها الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من عطاء وإنسانية، كما أنه جسر من جسور الخير يمتد بين الإمارات ودول العالم، ونهر من العطاء يواصل تعزيز قيم الوحدة والتكافل، ويظل واحداً من أبرز الفعاليات التي تدعم العمل الخيري في الإمارات ومصر والولايات المتحدة الأميركية، وجمع التبرعات لصالح المؤسسة الوطنية لعلاج المرضى، ويعكس الإرث الكبير لهذا السباق، ليس فقط في تأثيره الإيجابي على حياة من يستفيدون من الدعم، ولكن أيضاً في الرسالة القوية التي يرسلها حول ما يمكنه تحقيقه عندما يكون منصة توحد الجميع تحتها، ليكونوا جزءاً من هذه الرحلة والمبادرة الإنسانية المتميزة.

الإمارات
سباق زايد الخيري
محمد هلال
أميركا
ميامي
آخر الأخبار
بتوجيهات محمد بن راشد.. "دبي الإنسانية" تنقل أكثر من 68 طناً من المساعدات لقطاع غزة
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. "دبي الإنسانية" تنقل أكثر من 68 طناً من المساعدات لقطاع غزة
اليوم 19:40
عجمان يتفوق على العين بـ «رباعية»
الرياضة
عجمان يتفوق على العين بـ «رباعية»
اليوم 19:36
«طريق الأبطال إلى دبي» جاهزة لليلة عالمية 25 يناير
الرياضة
«طريق الأبطال إلى دبي» جاهزة لليلة عالمية 25 يناير
اليوم 19:30
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 50 أسيراً
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 50 أسيراً
اليوم 19:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس في الإمارات غداً.. صحو نهاراً رطب ليلاً
اليوم 19:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©