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الرياضة

العقد الجديد يمنح رونالدو أكثر من نصف مليون يورو يومياً!

العقد الجديد يمنح رونالدو أكثر من نصف مليون يورو يومياً!
15 يناير 2025 18:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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«جسر الذهب» ينتظر رونالدو في عقده الجديد مع النصر

يظل كريستيانو رونالدو لاعب كرة القدم الأعلى أجراً في العالم، لمدة عامين آخرين على الأقل، إذ يتجاوز 200 مليون يورو في العام الواحد بعقد جديد مع النصر السعودي، الذي يحافظ على التزامه مع النجم البرتغالي. 
وفي غياب أي تأكيد رسمي، بدأت المعلومات تتسرب بالفعل حول تجديد عقد رونالدو، الذي يبدو أقرب من أي وقت مضى.
ورغم وجود شائعات بشأن احتمال رحيله إلى الهلال، إلا أن النصر سيحتفظ بـ«الدون» في التشكيلة قائداً للمشروع، ويظل البرتغالي اللاعب الأعلى أجراً في العالم لفترة أطول من الزمن.
وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن نجم ريال مدريد السابق سيحصل على أكثر من 200 مليون يورو في الموسم الواحد، في صفقة جديدة تمتد علاقته مع النصر إلى عام 2026 على الأقل.
بمعنى آخر، ينتهي عقد البرتغالي القادم في سن 42 عاماً، وإذا تم حساب رقم الـ 200 مليون، فإننا نتحدث عن 4 ملايين يورو أسبوعياً، وأكثر بقليل من نصف مليون يورو يومياً.
ويرى النادي في رونالدو إلى جانب أدائه، وسيلة لتأسيس المشروع وإعطاء وزن لعلامة تجارية تحظى باعتراف متزايد في جميع أنحاء العالم، بفضل التعاقد مع قائد منتخب البرتغال، الذي وصل إلى السعودية عام 2023، بعد فترة ثانية غير ناجحة في مانشستر يونايتد.
ومنذ ذلك الحين، شارك رونالدو بالفعل في 90 مباراة مع النصر في 3 مواسم مختلفة، وسجل 81 هدفاً وصنع 18 هدفاً، ومع ذلك لا يزال يعاني على الصعيد الجماعي؛ لأنه لم يحصد إلا بطولة الأندية العربية، لكنه خسر نهائيين أمام الهلال؛ أحدهما في الكأس والآخر في «السوبر».
وفي الدوري السعودي للمحترفين، لم يتمكن النصر من اللحاق بالاتحاد والهلال اللذين عززا صدارتهما هذا الموسم، ولكل منهما 37 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر بقيادة رونالدو.

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