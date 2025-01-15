ميلان يخسر مدافعه أمام يوفنتوس



ميلانو (أ ف ب)



يغيب الألماني مالك تياو مدافع ميلان، عن مواجهتي يوفنتوس في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وجيرونا ضمن دوري أبطال أوروبا، بعد إصابته في أوتار الركبة وفقاً لما أعلن ناديه.

وقال ميلان في بيان مقتضب، إن تياو أصيب في أوتار الركبة اليسرى، وهي الإصابة التي أجبرته على الخروج من الملعب في الشوط الثاني من مباراة الفوز على كومو 2-1 في الدوري.

وأضاف البيان «سيتم تقييم حالته خلال 7 إلى 10 أيام».

ويغيب اللاعب البالغ 23 عاماً عن مباراة السبت أمام الغريم التقليدي يوفنتوس، قبل أربعة أيام من استكمال ميلان محاولته للتأهل المباشر إلى دور الـ16 من دوري الأبطال أمام جيرونا في ملعب سان سيرو.

وأشار ميلان إلى أن نجمي الهجوم الأميركي كريستيان بوليسيك والإسباني ألفارو موراتا، اللذين استُبدلا في الشوط الأول أمام كومو، لم يتعرضا لإصابات عضلية مشابهة، كما كان يُخشى في البداية.

ومع ذلك، فإن موراتا سيغيب عن لقاء يوفنتوس بسبب الإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة في الدوري هذا الموسم.

ويحتل فريق المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو المركز السابع في الدوري، بفارق خمس نقاط عن لاتسيو الرابع، ولكن مع مباراة مؤجلة.

على الساحة القارية، يأمل «الروسونيري» أن يتأهل مباشرة إلى الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، وهو على بُعد نقطة واحدة من المراكز الثمانية الأولى مع تبقي مباراتين، إذ يلعب مباراته الثانية أمام دينامو زغرب الكرواتي في الأسبوع التالي.