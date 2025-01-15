دورتموند يدعم شاهين بعد الخسارة المذلة!



برلين (د ب أ)



استبعد مسؤولو نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إمكانية إقالة نوري شاهين، المدير الفني للفريق، من منصبه، وذكروا أن مسألة وجود المدرب مع الفريق أمر غير قابل للنقاش، وذلك رغم الهزيمة أمام هولشتاين كيل.

وقال لارس ريكن، المدير الإداري للرياضة بالنادي عقب الخسارة 2-4 أمام كيل: «لن نجري أي محادثات بشأن المدرب».

ووفقاً لتقرير إعلامية، فإن ثقة مسؤولي النادي في شاهين كبيرة، وأنه قد يظل في منصبه، حتى لو استمر الفريق في الابتعاد عن احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل دورتموند المركز التاسع في جدول ترتيب أندية الدوري الألماني، بفارق خمس نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ولكن ريكن قال: «بشكل عام، نحن لا نتحدث عن بطولة أوروبية في هذا التوقيت، الأمر يتعلق فقط بالفوز في المباراة المقبلة أمام آينتراخت فرانكفورت، المقررة إقامتها يوم الجمعة المقبل».

يأتي هذا في الوقت الذي يعتقد فيه لاعب كرة القدم الألماني السابق ديتمر هامان، والمحلل الحالي بشبكة قنوات «سكاي» أن نوري شاهين لن يستمر طويلاً بالنادي، في ظل تقديم الفريق لموسم مخيب للآمال.

وقال هامان إن الفوز على آينتراخت فرانكفورت الجمعة سيكون حاسماً لكي يحافظ شاهين على وظيفته.

وأضاف: «ولكن في هذه اللحظة، لا يمكنني تصور كيف سيحدث هذا».

وأنهى دورتموند النصف الأول من الموسم بخسارة مفاجئة 2-4 أمام هولشتاين كيل.

وخلال ثماني مباريات خاضها دورتموند خارج أرضه، فاز في مباراة واحدة فقط.

وقال هامان: «قالوا دائماً إن بمجرد أن يصبح تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا في خطر، سيعيدون التفكير في منصب المدير الفني، نحن لسنا بعيدين عن هذه النقطة التي يتعين عليهم فيها أن يتخذوا قراراً ما».

وألقى هامان بالشكوك حول ما إذا كان شاهين هو المدرب الملائم لفريق كبير مثل دورتموند.

وقال هامان: «تدريب دورتموند ليس وظيفة للتعلم، إذا أردت أن تتعلم، يجب عليك أن تذهب لفرق تلعب في الدرجة الثانية أو الثالثة».

وكان شاهين لاعب سابق بدورتموند، تولى تدريب الفريق خلفاً لإدين ترزيتش مع بداية الموسم، وهذه هي أول وظيفة لشاهين مديراً فنياً لفريق كرة قدم محترف.