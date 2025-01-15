«طريق الأبطال إلى دبي» جاهزة لليلة عالمية 25 يناير



دبي (الاتحاد)

أعلن المنظمون اكتمال التحضيرات لليلة حافلة بالنزالات العالمية 25 يناير الجاري، في بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، التي ستقام في كوكاكولا أرينا، دبي، وتنظمها رابطة المقاتلين المحترفين، ضمن اتفاقية الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.

وتم الإعلان عن تفاصيل الحدث في مؤتمر صحفي، حضره عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، وتحدث فيه والمقاتل الأيرلندي الصاعد بول هيوز، الذي يخوض النزال الرئيسي ضد البطل العالمي الروسي عثمان نورمحمدوف.

وأكد هيوز أن النزال سيكون حدثاً تاريخياً، مع تطلعه لتعزيز سجله البالغ 13 انتصاراً، مقابل خسارة واحدة فقط، فيما يملك منافسه سجلاً مثالياً بـ 18 انتصاراً من دون أي خسارة، وقال: «سيكون نزالاً يتطلب قوة جسدية وتركيزاً ذهنياً كبيراً، أشعر بتحسن في مستواي، ووصلت إلى أفضل مرحلة في مسيرتي، مما يجعل توقيت هذا النزال مثالياً».

وأضاف: «تنقلت حول العالم للتحضير من أجل هذا النزال، سافرت إلى فلوريدا في الولايات المتحدة، ثم إلى منزلي في بلفاست، قبل الوصول إلى دبي، وإكمال التحضيرات منذ أسبوعين، حيث اعتدت على الأجواء، ووضعت برنامجاً تدريبياً متكاملاً، من حيث توقيت النوم ونوعية التغذية، والابتعاد عن التوتر، والتركيز فقط على النزال، من دون أي مؤثرات خارجية».

وأكد هيوز أن منافسه بطل متميز، وقال: «المنافس يملك المهارات التي تجعل التحدي قوي، لكن ثقتي بنفسي كبيرة لدخول النزال والفوز فيه، ولا يجب أبداً التقليل بخصمك أبداً، وهذه نصيحتي للمنافس أيضاً، وفي حال قلل من قوتي فإننا نرى ما يحدث في النزال الأسبوع المقبل».

وأضاف: «منذ اليوم الأول الذي انضممت فيه إلى رابطة المقاتلين المحترفين، طلبت أن أخوض أقوى النزالات دون تردد، وتحديداً خوض هذا النزال أمام المنافس المقبل؛ لأنني أدرك أهمية النزال في الترويج للحدث بشكل كبير على مستوى العالم».

وتشهد البطولة مشاركة 24 مقاتلاً من 13 دولة، تتقدمها الإمارات، وكل من روسيا، إنجلترا، إيرلندا، البرازيل، السعودية، الأردن، سوريا، الجزائر، الفليبين، وأوزبكستان وباكستان.