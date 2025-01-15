عجمان يتفوق على العين بـ «رباعية»



علي معالي (عجمان)

فاز عجمان على العين 4-2 في «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، فيما يملك «الزعيم» 19 نقطة في المركز السادس، سجل أهداف عجمان، ميلوش من ضربة جزاء في الدقيقة 8، قبل أن يهز اللاعب شباك فريقه بـ «النيران الصديقة» في الدقيقة 80، وأنس أمطيطش في الدقيقة 82، وجونيور فليمنجز في الدقيقة 89، وأحرز هدفي العين لابا كودجو في الدقيقة 12، وخالد عيسى حارس العين بـ «النيران الصديقة» أيضاً في الدقيقة 37.

ظهر العين بعيداً عن مستواه، وغاب التركيز تماماً على لاعبي الفريق معظم فترات المباراة، مما جعل عجمان ينتزع انتصاراً تاريخياً، وشهدت المباراة طرد بلاسيوس لاعب العين في الدقيقة 51.

ويعد الفوز هو الأول لعجمان على أرضه أمام العين في تاريخه بـ «دوري المحترفين»، والثاني على الإطلاق، بعدما سبق أن تفوق 4-0 في أبريل 2019.

قدم «البرتقالي» مباراة جيدة هجومياً ودفاعياً، لينتزع فوزاً سيكون له تأثيره الإيجابي على «البركان» في الفترة المقبلة.