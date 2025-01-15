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الرياضة

حمد الله يعيد الشباب إلى الانتصارات

حمد الله يعيد الشباب إلى الانتصارات
15 يناير 2025 21:52

 
الرياض (د ب أ)

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سجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفاً، ليمنح فريقه الشباب فوزاً ثميناً على ضيفه الرياض بنتيجة 2-1، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة بالدوري السعودي لكرة القدم. واهتزت الشباك ثلاث في الشوط الثاني، حيث تقدم الرياض بهدف يحيى الشهري في الدقيقة 56، وقلب الشباب الطاولة على منافسه بهدفين، حيث أدرك الشباب التعادل بهدف للاعبه البرتغالي دانييل بودينسي في الدقيقة 72 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وانتزع أصحاب الأرض نقاط الفوز بهدف حمد الله في الدقيقة 97، ليحقق الشباب فوزه الأول في آخر خمس جولات بعد تعادلين وخسارتين في الجولات الأربع الأخيرة.
وسجل حمد الله هدفه السادس في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم.
ورفع الشباب رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، بعدما حقق فوزه الثامن في مشواره بالدوري هذا الموسم.
أما الرياض، فقد تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز السابع بعدما تلقى خسارته الخامسة، وانكسرت سلسلة نتائجه الإيجابية بعد فوزين وتعادلين في الجولات الأخيرة.

الدوري السعودي
الشباب
الرياض
عبدالرزاق حمدالله
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