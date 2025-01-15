تشيلسي يقطع إعارة مدافعه

لندن (رويترز)



قطع تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إعارة مدافعه تريفوه تشالوباه إلى كريستال بالاس جاره في العاصمة لندن.

وقال بالاس عبر موقعه على الإنترنت، إن تشيلسي فعل خيار استعادة المدافع «يود الجميع في النادي أن يشكروا تريفوه على عمله الجاد وإنجازاته باللونين الأحمر والأزرق، ونتمنى له كل التوفيق في مستقبله».

وسيعود تشالوباه (25 عاماً)، والذي شارك في 12 مباراة مع بالاس في الدوري، وسجل ثلاثة أهداف، إلى تشيلسي بسبب غياب مدافعي الفريق ويسلي فوفانا وبنوا بادياشيل لمدة طويلة بسبب الإصابات.

وسبق وأن قضى تشالوباه فترات إعارة في أندية إبسويتش تاون، وهدرسفيلد تاون، ولوريان الفرنسي.