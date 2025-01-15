شباب الأهلي يواجه الريان في «كأس التحدي» بـ «قمة المعنويات»

مراد المصري (أبوظبي)

يدشن شباب الأهلي والريان القطري، اليوم، أولى مباريات «السوبر الإماراتي القطري»، عندما يلتقيان في الساعة السابعة مساءً، في قمة من «العيار الثقيل»، على استاد أحمد بن علي، بحثاً عن الظفر بلقب «درع التحدي».

ويتطلع «الفرسان» إلى الاستفادة من الحالة المعنوية المرتفعة، بعدما حقق الفوز على العين منذ أيام في اللقاء «المؤجل» من «الجولة السابعة» ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، وقبلها حسم مواجهة «الديربي» أمام النصر، إلى جانب تتويجه بأول ألقاب الموسم المحلي، عندما حصد لقب كأس السوبر على حساب الوصل، فيما سبق أن صعد إلى الأدوار الإقصائية في «دوري أبطال آسيا 2»، ولا يزال ينافس على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة ولقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتحمل المواجهة في طياتها صراعاً «برتغالياً» مع قيادة المدرب باولو سوزا لـ «الكتبة الحمراء»، فيما استعان الريان بالمدرب أرتو جورج، الذي قاد الفريق في أولى مبارياته التي انتزع فيها فوزاً كبيراً على أم صلال 6-2 في الدوري المحلي.

ويحتل الريان المركز الخامس في الدوري القطري برصيد 16 نقطة، ويعتبر من أبرز المستفيدين خلال الجولة الثانية عشرة، حيث تقدم من المركز الثامن إلى الخامس.

ويتوقع أن يواصل «الفرسان» الاعتماد على تألق الهداف سردار أزمون، بمعاونة مؤنس دبور في المقدمة، وحيوية يوري سيزار وبالا، وقيام فيدريكو كارتابيا بمهمة صناعة اللعب.

وبعد تألق حمد المقبالي الذي ثبت أقدامه في مركز حراسة المرمى، ستكون أمام سوزا، خيارات متنوعة للدفع بها في الدفاع والوسط، لتعويض الغيابات في الفريق.

وتشهد النسخة الثانية من «السوبر الإماراتي القطري» مشاركة 8 أندية، 4 فرق إماراتية، و4 فرق قطرية، تتنافس فيما بينها على 4 بطولات، حيث تقام الأولى التي تحمل اسم «درع التحدي»، بين شباب الأهلي، وصيف بطل «دوري أدنوك للمحترفين»، الموسم الماضي، والريان، وصيف بطل دوري قطر.

ويلتقي في «كأس السوبر» النصر، «وصيف» كأس صاحب رئيس الدولة، مع قطر، وصيف كأس أمير قطر، غداً، على استاد آل مكتوم في دبي.

وتحمل البطولة الثالثة اسم «درع السوبر»، بين الوصل، بطل «دوري أدنوك للمحترفين»، والسد، حامل لقب الدوري القطري، وتقام يوم السبت المقبل على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

ويلتقي الوحدة، بطل «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، مع الوكرة، بطل كأس قطر الموسم الماضي، على «كأس التحدي» يوم الأحد المقبل، على استاد آل نهيان في أبوظبي.