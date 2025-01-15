بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية تنطلق اليوم

الظفرة (وام)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق اليوم النسخة الخامسة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية «للمرابط الخاصة»، وتستمر 4 أيام على كورنيش المغيرة في منطقة الظفرة.

تنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 505 خيول من أجود السلالات، تعود لنحو 303 ملاك، حيث رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة للبطولة، وتكريماً خاصاً يتمثل في جائزة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، للمربين المواطنين في منطقة الظفرة التي تُمنح للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة من البطولات.

واستطاعت البطولة، خلال نسخها السابقة، ترسيخ مكانتها بصفتها إحدى أهم منافسات أصحاب المرابط الخاصة، كما أنها تمنح الملاك والمربين في منطقة الظفرة حوافز إضافية تعزز تنمية وتطوير الخيل العربية في المنطقة.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول في الساعة العاشرة صباحاً، بفئة المهرات بعمر سنة، موزعة على 5 أقسام «أ، ب، ج، د، ه»، تعقبها أشواط الفئة الثانية للمهرات بعمر سنتين «أ، ب، ج». وتستهل فعاليات اليوم الثاني «الجمعة» بشوط فئة المهرات بعمر 3 سنوات، المكون من قسمين «أ، ب»، تليها فئة الأفراس عمر 4 - 6 سنوات «أ، ب»، ثم فئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق «أ، ب»، ثم تختتم منافسات اليوم الثاني بالقسمين «أ، ب» لفئة الأمهار عمر سنة.

ويشهد اليوم الثالث تكملة شوط فئة الأمهار عمر سنة بالأقسام «ج، د»، تليها أشواط فئة الأمهار عمر سنتين، وهو على 3 أقسام «أ، ب، ج»، ثم فئة الأمهار عمر 3 سنوات «أ، ب»، وتختتم فعاليات اليوم الثالث بالقسم «أ» للفحول عمر 4 - 6 سنوات.

وتفتتح فعاليات اليوم الرابع الأخير، بتكملة فئة الفحول 4 - 6، «ب، ج» تليها فئة الفحول عمر 7 سنوات وما فوق، وهو على قسمين «أ، ب».

وتبدأ بعدها أشواط البطولات الـ 6، وهي المهرات عمر سنة، والمهرات عمر 2 - 3 سنوات، والأمهار بعمر سنة، والأمهار عمر 2 - 3 سنوات، والأفراس، وأخيراً الفحول.