برشلونة يكرر «درس الخماسية» أمام «ريال جديد»!



برشلونة (رويترز)



سجل لامين يامال مهاجم برشلونة الشاب هدفاً، وصنع هدفين آخرين، ليقود برشلونة إلى الانتصار 5-1 على ريال بيتيس، ليحجز مقعده في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وبعد أن حلق عالياً، عقب فوزه على غريمه اللدود ريال مدريد 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسبانية يوم الأحد الماضي، لم يكن برشلونة بحاجة حتى إلى ترسانته الكاملة لإقصاء بيتيس المنتمي لدوري الدرجة الأولى أيضاً.

وأراح المدرب هانز فليك العديد من اللاعبين الأساسيين مثل روبرت ليفاندوفسكي ومارك كاسادو وأليخاندرو بالدي.

لكن الفريق سيطر على مجريات المباراة منذ البداية، واستغرق الأمر ثلاث دقائق فقط لافتتاح التسجيل ،عندما سجل جابي من تسديدة منخفضة، إثر تمريرة داني أولمو الحاسمة.

وكاد أولمو أن يعزز تقدم برشلونة بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم في الدقيقة 20، قبل أن يضاعف جول كوندي النتيجة في الدقيقة 27 بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة، بعد تمريرة مذهلة من لامين يامال.

وبعد إلغاء هدفين بداعي التسلل، عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، سجل رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 58 من هجمة مرتدة بدأها لامين.

وأضاف «البديل» فيران توريس الهدف الرابع في الدقيقة 67، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من أولمو، وسجل لامين يامال الهدف الخامس من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 75.

تم إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل، ولكن تم تعديل القرار بسرعة بواسطة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وسجل المهاجم البرازيلي فيتور روكي، والمعار من برشلونة، هدف بيتيس الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 84.