سان جيرمان يهرب من مأزق «الخامسة»!



باريس (رويترز)



حجز باريس سان جيرمان مكانه في دور الستة عشر لكأس فرنسا لكرة القدم، بفوز صعب 4-2 على إسبالي المنتمي لدوري الدرجة الخامسة.

وفجر إسبالي مفاجأة مبكرة، عندما استغل كيفيس جيجي خطأ من أرنو تيناس، ليحرز هدف التقدم في غضون ثلاث دقائق، وسيطر باريس سان جيرمان على مجريات اللعب، لكنه لم ينجح في هز الشباك، وبدا أن لاعب الوسط فابيان رويز أدرك التعادل في الدقيقة 20، لكن تم إلغاء هدفه بداعي التسلل.

ونجح فريق المدرب لويس إنريكي في إدراك التعادل عبر وارن-زاير إيمري التعادل في الدقيقة 37 من تسديدة مفاجئة وبعيدة المدى.

وقدم جوردان إتيان حارس إسبالي أداءً رائعاً بعد الاستراحة، لكنه لم يتمكن من منع ديزيري دوي من التسجيل في الدقيقة 67، وعادل أصحاب الأرض النتيجة بعد أربع دقائق، عن طريق ماكسينس فورنيل.

وقال دوي: «كان الأمر معقداً، تعرضنا للمفاجأة في البداية، بعد ذلك، حافظنا على جديتنا وضغطنا بقوة وعدنا للتسجيل، وتمكننا من التسجيل، والوصول إلى مستوى أعلى من الفاعلية، على الرغم من أننا أهدرنا الكثير من الفرص».

وواصل باريس سان جيرمان، الذي كان مصمماً على إيجاد طريق للفوز، الهجوم وقبل دقيقتين من نهاية المباراة، نجح برادلي باركولا في تحويل تمريرة عرضية من نونو مينديز برأسه إلى داخل الشباك.

وأضاف جونسالو راموس الهدف الأخير من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وقال باركولا: «بدأنا المباراة بشكل سيئ، وفوجئنا بما حدث (تلقي سان جيرمان لهدف)، ولكن لحسن الحظ تمكننا من العودة إلى المسار الصحيح قليلاً في النهاية وتعويض ذلك، كل ما يمكننا استخلاصه، هو قدرتنا على الفوز».

ومن المقرر أن تقام الجولة المقبلة من كأس فرنسا في فبراير المقبل.

ويتصدر باريس سان جيرمان دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه، وسيسافر للقاء لانس يوم السبت المقبل.

ويسعى الفريق أيضاً للتقدم إلى الدور التالي بدوري أبطال أوروبا، وسيواجه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع المقبل.