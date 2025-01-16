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الرياضة

بولونيا «يفرمل» قطار الإنتر!

بولونيا «يفرمل» قطار الإنتر!
16 يناير 2025 10:24

 
ميلانو (رويترز)

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اكتفى إنتر ميلان بالتعادل 2-2 مع ضيفه بولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ليضع الضيوف حداً لسلسلة من ستة انتصارات متتالية لفريق المدرب سيموني إنزاجي.
وتقدم بولونيا بهدف مفاجئ في الدقيقة 15، عندما حوّل المهاجم سانتياجو كاسترو الكرة إلى داخل الشباك من مدى قريب، قبل أن يرد أصحاب الأرض بعد أربع دقائق عبر المدافع دينزل دومفريس من كرة ارتدت إليه.
ومنح لاوتارو مارتينيز التقدم للإنتر في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة رائعة في سقف الشبكة، لكن إميل هولم عادل النتيجة لبولونيا في الدقيقة 64، بعد تسديدة منخفضة اصطدمت بنيكولا باريلا لاعب الإنتر، وارتدت من القائم إلى داخل المرمى.
وظل إنتر ميلان، الذي خسر الأسبوع الماضي نهائي كأس السوبر الإيطالية أمام ميلان، في المركز الثاني في الترتيب برصيد 44 نقطة، ويتأخر بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر.
ولا تزال أمام الإنتر مباراة مؤجلة، بعد إيقاف مباراته أمام فيورنتينا في ديسمبر الماضي، بسبب انهيار لاعب الوسط إدواردو بوف قبل خضوعه لجراحة في القلب.
ويحتل بولونيا، الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا، المركز الثامن برصيد 30 نقطة.
وكانت آخر مرة أهدر فيها الإنتر نقاطاً في الدوري، عندما تعادل 1-1 على أرضه أمام نابولي في العاشر من نوفمبر الماضي.
وكانت بداية الفريق الضيف سريعة، بفضل كاسترو الذي وضع اللمسة الأخيرة، محرزاً هدف التقدم، بعد أن أطلق نيكولا مورو لاعب وسط بولونيا تسديدة من خارج منطقة الجزاء.
وكان إنتر أسرع في الرد، حيث سجل دومفريس هدفاً من تسديدة باتجاه القائم البعيد في الدقيقة 19.
واستعاد ماركوس تورام الكرة في منتصف الملعب، قبل أن يمررها إلى داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى فيدريكو ديماركو، الذي أجبر حارس بولونيا لوكاس سكوروبسكي على التصدي بشكل رائع لمحاولته، قبل أن يسجل المدافع الهولندي في الشباك، إثر متابعته الكرة المرتدة.
ووضع مارتينيز الإنتر في المقدمة بنتيجة المقدمة 2-1 قبل نهاية الشوط الأول مباشرة من تمريرة ديماركو الرائعة من الجهة اليسرى، والتي سجلها المهاجم الأرجنتيني من اللمسة الأولى.
وكان أصحاب الأرض متقدمين عن جدارة مع نهاية الشوط الأول، لكنهم أبطأوا إيقاعهم بشكل ملحوظ بعد بداية الشوط الثاني.
وبعد أن أدرك السويدي هولم مدافع بولونيا التعادل، عانى الإنتر من أجل الوصول لمرمى سكوروبسكي، وتسجيل هدف آخر، وانتهى الأمر بالاكتفاء بالتعادل.
ويستضيف الإنتر فريق إمبولي صاحب المركز 14 يوم الأحد المقبل، قبل أن يحل ضيفاً على سبارتا براج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.
ويستضيف بولونيا فريق مونزا متذيل الترتيب يوم السبت المقبل، قبل أن يستقبل بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
إنتر ميلان
سيموني إنزاجي
دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند
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