بايرن ميونيخ يعيد «فارق الأربع» مع المطارد!



برلين (أ ف ب)



واصل بايرن ميونيخ المتصدر صحوته، وأعاد الفارق بين وبين مطارده المباشر باير ليفركوزن «حامل اللقب» إلى أربع نقاط، عندما أكرم وفادة ضيفه هوفنهايم بخماسية نظيفة بينها «ثنائية» لمهاجمه الدولي لوروا ساني على ملعب «أليانتس أرينا» في ميونيخ في المرحلة السابعة عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وسجل ساني هدفيه في الدقيقتين 7 و48، وأضاف البرتغالي رافايل جيريرو (12) والإنجليزي هاري كين (26 من ركلة جزاء) وسيرج جنابري (66) الأهداف الأخرى.

وحسم النادي البافاري الذي فضّل مدربه البلجيكي فانسان كومباني الإبقاء على نجمه جمال موسيالا، والمخضرم ليون جوريتسكا، والنمساوي كونراد لايمر، والفرنسي مايكل أوليسيه، وجنابري على دكة البدلاء، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، قبل أن يعزز بهدفين في الثاني.

وهو الفوز الثالث توالياً لبايرن ميونيخ، منذ خسارته المفاجئة أمام مضيفه ماينز 1-2 في 14 ديسمبر الماضي، والثالث عشر هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 42 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام باير ليفركوزن الذي كان قلصه إلى نقطة واحدة بفوزه على ضيفه ماينز 1-0 في افتتاح المرحلة.

كما هو الفوز 19 لبايرن ميونيخ في 26 مباراة بقيادة كومباني في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وقال ساني لشبكة سكاي ألمانيا: «أنا سعيد بالطبع بالهدفين، لكن الأهم هو كيف فعلنا كفريق»، فيما قال مدربه وزميله السابق في مانشستر سيتي الإنجليزي كومباني «لعبت مع لوروا، والأهم من ذلك أنه أظهر نفسه بالطريقة التي عرفته بها آنذاك زميلاً له».

وأضاف « أظهرنا مدى تعطشنا إلى الفوز، يجب أن يظل الأمر على هذا النحو».

شهدت المباراة تسجيل كين هدفاً من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 16 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين بينها 7 ركلات جزاء.

كما هي ركلة الجزاء الـ27 توالياً التي ينجح قائد منتخب إنجلترا في تسجيلها مع منتخب بلاده وفريقه منذ إهداره ركلة جزاء أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم في قطر 2022.

وحسم شتوتجارت الوصيف القمة أمام ضيفه لايبزج، عندما قلب عليه الطاولة محوّلاً تخلفه 0-1 إلى فوز 2-1.

وبكر لايبزج بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي السلوفيني بنجامين شيشكو في الدقيقة العاشرة، لكن شتوتجارت رد بهدفين في الشوط الثاني سجلهما الدنماركي ياكوب برون لارسن (50) وفولتيمادي (60).

وأكمل لايبزج المباراة بتسعة لاعبين، إثر طرد مهاجميه شيشكو (85) والبلجيكي لويس أوبندا (88) لنيل كل منهما الإنذار الثاني.

وهو الفوز الثاني توالياً والثامن لشتوتجارت هذا الموسم، فارتقى إلى المركز الخامس برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام لايبزج الرابع.

وفرط فيردر بريمن في فوز على ضيفه هايدنهايم، وفشل في العودة إلى سكة الانتصارات التي توقفت عند ثلاثة متتالية في المرحلة الماضية، عندما خسر أمام مضيفه لايبزج 2-4، وذلك بسقوطه في فخ تعادل قاتل 3-3.

وتقدم بريمن ثلاث مرات عبر النمساوي ماركو جرول (1 و79) ومارفين دوكش (57)، ورد الضيوف بالمثل بواسطة ليان شوبنر (30) ولوكا كيربر (61) والبرازيلي ليو سيينزا (95).

وحقق أوجسبورج فوزاً ثميناً على حساب مضيفه أونيون برلين 2-0 هو الأول، بعد تعادل وثلاث هزائم متتالية والخامس هذا الموسم.

وسجل الفرنسي أليكسيس كلود-موريس الهدفين في الدقيقتين 9 و90.

وتنفس بوخوم صاحب المركز الأخير الصعداء، بفوزه الصعب على ضيفه سانت باولي 1-0.

ويدين بوخوم بفوزه الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة والثاني هذا الموسم إلى مهاجم