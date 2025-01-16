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الرياضة

إدارة العروبة تستغني عن 3 أجانب

إدارة العروبة تستغني عن 3 أجانب
16 يناير 2025 10:41


فيصل النقبي (الفجيرة)

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أنهت إدارة العروبة التعاقد مع الثلاثي البرازيلي باولو ريكاردو، والغامبي بوباكار تراولي، والكاميروني جابريل كاك، وذلك بعد التقرير الفني الذي قدمه البرتغالي برونو بيريرا مدرب الفريق، وحاجته للاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويتم التفاوض مع عدد من اللاعبين الأجانب من أجل التعاقد مع 3 منهم، لتقوية صفوف الفريق، وتعويض الخارجين عن القائمة، كما تقوم الإدارة بمفاوضات متقدمة مع نادي النصر لإعارة لاعب من لاعبيه لصفوف الفريق، خاصةً بظل حاجة الفريق لجناح أيمن.
يُذكر أن العروبة يحتل في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، وهو الأضعف هجومياً في المسابقة، حيث سجل 7 أهداف فقط، وهو الأضعف دفاعياً كذلك دخل مرماه 34 هدفاً، ولم يحقق سوى فوز وحيد مقابل 11 خسارة لغاية الآن، وهو الرقم الأكبر بالمسابقة. وسجل له محمد رضا أزادي 3 أهداف وهو هداف الفريق، وسجل كذلك تراولي هدفين، وجابريل كاك هدفاً مع عبدالله أنور.

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