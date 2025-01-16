المحامل الشراعية ترفرف بـ «أجنحة أريلة» بحثاً عن ناموس الـ 60



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية سباق أريله للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً 25 يناير، وسيكون يوم 26 احتياطياً وفقاً للأحوال الجوية، ضمن برنامج السباقات التراثية، خلال الموسم الحالي الذي يشتمل على سباقات لكل فئات المحامل.

ويقام السباق، وهو الجولة الثالثة لهذه الفئة لمسافة 28 ميلاً بحرياً، وتنطلق المحامل من عالي ميناء خليفة حتى خط النهاية أمام سارية العلم على كورنيش أبوظبي، ويتم تتويج أطقم المحامل الفائزة، ورصدت 3 سيارات جوائز يحصل عليها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، ويتوقع مشاركة أكثر من 90 محملاً على متن كل محمل 20 بحاراً.

وتشهد سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، مشاركة كبيرة، ويحرص الملاك على الدفع بمحاملهم، وعلى متنها نخبة النواخذة وأمهر البحارة لخوض التحدي والمشاركة في هذه السباقات التراثية القوية، والمنافسة على المراكز الأولى والفوز باللقب والجوائز القيمة.

وثمّن سيف السويدي، رئيس اللجنة المنظمة للسباقات والأحداث الرياضية في النادي، رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لسباق أريله للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ودعم سموه للأنشطة التراثية البحرية وسباقاتها المختلفة الذي يرسخ قيم التراث والهوية الوطنية، ويعزز جهود الحفاظ على إرث الأجداد والآباء البحري.

وقال: سباقات المحامل فئة 60 قدماً تشكل التحدي الأكبر للملاك والنواخذة والبحارة بمسافاتها الطويلة، وقوة المنافسة، وجوائزها القيمة، والمشاركة الكبيرة للمحامل، مشيراً إلى أن سباق أريله للمحامل فئة 60 قدماً من الفعاليات المهمة والقوية التي ينظمها النادي، ويحظى بمشاركة كبيرة ومكانة مميزة لدى الجميع، ويسهم بشكل مباشر في المردود الإيجابي للسباقات التراثية في نقل رسالة تحمل ثقافة الإبحار عبر المحامل الشراعية إلى الأجيال.

وأضاف: فريق تنظيم السباق بالنادي أكمل الترتيبات في الجوانب كافة، وفق الخطة الموضوعة، التي تشتمل على أعلى معايير السلامة للمشاركين، ونتوقع أن تكون المشاركة كبيرة مثلما هو في كل سباقات المحامل فئة 60 قدماً.