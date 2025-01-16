فوز الحبتور والذئاب في أولى جولات كأس دبي الفضية للبولو



أبوظبي (الاتحاد)

شهد اليوم الافتتاحي لكأس دبي الفضية 2025 للبولو بداية مثيرة وسط حضور جمهور كبير على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بهانديكاب 20 جول، ونجح فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور في تحقيق فوز صعب على غريمه التقليدي بنجاش ينتيجة تسعة أهداف مقابل 8 أهداف ونصف هدف، كما شهدت المباراة الثانية أولى مفاجات الكأس الفضية التي تمثلت في فوز فريق ذئاب دبي «الحصان الجامح» على فريق الإمارات المرشح الاقوي بنتيجة ثمانية أهداف مقابل ستة.

في المباراة الأولى، تقدم فريق الحبتور في البداية حتى نهاية الشوط الرابع، إلا أن الشوط الخامس والأخير شهد نشاطاً ملحوظاً لفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش ليضيق الفارق بينهما، ويصل إلى نصف نقطة فقط، ما انسحب على الأداء وبدأ إيقاع اللعب يصبح سريعاً، سعياً من الفريقين لحسم الموقف، ولكن الدقيقة الأخيرة تنحاز لصالح فريق الحبتور الذي يتقدم بفارق نصف نقطة، منهياً المباراة بنتيجة تسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف ونصف هدف.

أما المباراة الثانية التي جمعت بين فرق الإمارات، وفريق ذئاب دبي فقد كانت كل الترشيحات تشير إلى فوز فريق الإمارات، وتعامل فريق الذئاب بقيادة حبتور الحبتور بحذر منذ البداية، ونجح في أن يتقدم أغلب فترات المباراة، وفي المقابل، فإن فريق الامارات لم يلعب بجماعية، ولم يقدم المستوى المعهود ليخسر المواجهة.

وتستأنف مباريات الدور التمهيدي السبت بمبارتين الأولى تجمع ذئاب دبي والحبتور، والثانية بين فريق غنتوت وفريق بنجاش.