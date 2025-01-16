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الرياضة

ليون ضحية «درجة خامسة»

ليون ضحية «درجة خامسة»
16 يناير 2025 10:50

 
باريس (أ ف ب)

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أقصى فريق بورجوان جايو من الدرجة الخامسة ضيفه ليون من كأس فرنسا لكرة القدم، بالفوز عليه 4-2 بركلات الترجيح، بعد أن تعادلا في الوقت الأصلي 2-2، محققاً مفاجأة من «العيار الثقيل» في ثمن النهائي.
وظن ليون أنه حقق الأهم، عندما تقدم 2-1 في الدقيقة 64، لكن مضيفه أدرك التعادل بعدها بخمس دقائق، فارضاً خوض ركلات الترجيح التي ابتسمت له.
وكان ليون خسر أمام بريست 1-2 في الدوري السبت.
ولم يكن حال رين بقيادة مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي، والذي عزز صفوفه بالحارس الدولي بريس سامبا، والإيفواري سيكو فوفانا أفضل، لأنه ودع المسابقة بسقوطه أمام تروا من الدرجة الثانية بهدف سجله رفيقي سعيد من جزر القمر في الدقيقة 56، معوضاً إهداره ركلة جزاء في الدقيقة 27.

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