«قناص» نيوكاسل يكتب التاريخ في «البريميرليج»



نيوكاسل (رويترز)



سجل ألكسندر إيساك للمباراة الثامنة توالياً، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز «ثنائية»، ليقود نيوكاسل يونايتد إلى فوز سهل 3-صفر على ضيفه ولفرهامبتون «المتعثر» في ملعب سانت جيمس بارك.

وسجل أنتوني جوردون الهدف الثالث، ليتقدم نيوكاسل إلى المركز الرابع، برصيد 38 نقطة من 21 مباراة، وظل ولفرهامبتون في منطقة الهبوط برصيد 16 نقطة من نفس عدد المباريات.

وسجل أربعة لاعبين فقط في ثماني مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، وانضم إيساك إلى جيمي فاردي ورود فان نيستلروي، اللذين نجحا في ذلك مرتين، بالإضافة إلى دانييل ستوريدج.

ورفع المهاجم السويدي رصيده في الدوري الممتاز هذا الموسم إلى 15 هدفاً.

وقال إيساك: «أشعر بأنني في حالة رائعة، أشعر بالحرية والثقة على المستوى الفردي، ولكن بالنظر إلى الفريق، فإننا نقوم بعمل جيد أيضاً، سواء في الدفاع أو في الهجوم، نحن فريق، ويجب أن أواصل المساهمة بتسجيل الأهداف، عندما نلعب بأفضل ما لدينا، يشعر اللاعبون بالحرية، وفي مركزي، أريد أن أتمكن من التعبير عن نفسي بأفضل طريقة ممكنة».

وحصل ولفرهامبتون على بعض اللحظات الجيدة في المباراة، إذ ألغى الحكم هدفاً للفريق سجله سانتياجو بوينو بسبب لمسة يد أثناء بناء الهجمة.

كما سدد الفريق الزائر مرتين في إطار المرمى عن طريق مهاجمه يورجن ستراند لارسن، لكن دفاعه لا يزال نقطة ضعف في موسم مليء بالمعاناة.

حقق نيوكاسل فوزه التاسع توالياً في جميع المسابقات والسادس في الدوري، مع طموحه في إنهاء الموسم في أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

حصل ولفرهامبتون على أول فرصة محققة، عندما انطلق جونسالو جيديس داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته من مسافة قريبة مرت بجوار المرمى، بينما على الجانب الآخر سدد إيساك خارج المرمى بعد تمريرة من برونو جيمارايش.

وافتتح نيوكاسل التسجيل، بعدما اخترق إيساك دفاع ولفرهامبتون، عندما استلم الكرة من مسافة بعيدة في الدقيقة 34، ولم يجد أي مقاومة من الدفاع، ليطلق تسديدة منخفضة في الزاوية اليسرى من المرمى.

وواصل صاحب الأرض صناعة فرص خطيرة، لكن ولفرهامبتون بدا خطيراً في الهجمات المرتدة، وسدد لارسن كرة ارتدت من خارج القائم، ثم سدد مرة أخرى في إطار المرمى في وقت متأخر من المباراة.

وسجل إيساك هدفه الثاني قبل مرور ساعة من اللعب، عندما تلقى تمريرة ذكية من جيمارايش داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة في الشباك ببراعة.

وأطلق لاعب ولفرهامبتون «البديل» ماتيوس كونيا، الذي شارك في الشوط الثاني، تسديدة مرت بجوار المرمى، رغم أنه كان ينبغي أن يسجل، قبل أن يضيف جوردون الهدف الثالث لنيوكاسل.

وصنع إيساك الهدف الثالث، بعدما مرر الكرة إلى جوردون داخل المنطقة، ووضعها المهاجم بسهولة في غياب الرقابة من مسافة قريبة في مرمى خوسيه سا حارس الفريق الزائر.

وقال فيتور بيريرا مدرب ولفرهامبتون «من الصعب اللعب ضد هذا الفريق على ملعبه، صنعنا العديد من فرص التسجيل، لكن الفارق هو أن نيوكاسل سجل في اللحظات الحاسمة من المباراة وأهدرنا الفرص».