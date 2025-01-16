صلاح والهلال.. 17 مليون تفاعل وليفربول يتدخل بعد عرض «الـ300 مليون»!



عمرو عبيد (القاهرة)



خطفت أنباء اقتراب النجم المصري، محمد صلاح، من الانتقال إلى الهلال السعودي كل الأضواء، في أغلب وسائل الإعلام العالمية، خاصة بعد منشور تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية الذي ظهر خلاله نجم ليفربول بصورة مُعدلة مرتدياً قميص «الأزرق»، وقالت صحيفة الرياضية السعودية في وقت لاحق، إن الصورة التي نشرها «آل الشيخ» عبر صفحته بمنصة «فيسبوك» حصدت تفاعلاً تجاوز 17 مليوناً، ليس عبر «فيسبوك» فقط، بل انطلق ليحدث ضجة واسعة جداً عبر كثير من مواقع التواصل.

ونقلت «الرياضية» بعضاً من ردود فعل رواد المنصات المختلفة، وتعليقاتهم التي اختلفت عن بعضها، بين سعيد باحتمال انتقال «الفرعون» إلى «الزعيم»، وبين مُعترض على الصفقة حال إتمامها، خاصة من جانب عشاق وجماهير نادي الاتحاد السعودي، وأشارت الصحيفة إلى أن «وسم» صلاح قد ظهر عبر منصة «إكس» 54 ألف مرة يوم أمس، بينما تردد اسم ليفربول 663 ألف مرة، بينما كان الهلال حاضراً بـ87 ألف تفاعل. وتساءلت الصحيفة في تقرير آخر لها، عما إذا كان صلاح سيرافق نيمار في «العريجاء»، وقالت إن عشاق الهلال يأملون في وجود «مو» بجوار «ساحر البرازيل» في الحي الشهير غربي العاصمة الرياض، لاسيما مع دخول صلاح الفترة الحرة في يناير الحالي، واحتمال وجود رغبة مشتركة بين الطرفين تفتح الباب أمام مشاركة «الفرعون» مع «الزعيم» في كأس العالم للأندية المقبلة في الصيف.



وفي إنجلترا، كتبت صحيفتا «إكسبريس»، و«ذا صن»، أن الفريق السعودي عرض 65 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات صلاح، لمدة موسمين، وهو ما يقارب 300 مليون ريال سعودي، وبحسابات تعادل أكثر من 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ورغم أن التقارير تشير حتى الآن إلى عدم وجود عرض رسمي من الجانب السعودي إلى إدارة «الريدز»، إلا أن «إكسبريس» زعمت بدء المحادثات بين الهلال ووكيل محمد صلاح، وتحدثت أيضاً أن العرض قد يكون على سبيل الإعارة، من أجل المشاركة في «مونديال الأندية».

وبالطبع تناولت الصحيفتان الحديث عن الصورة التي نشرها «آل الشيخ»، وهو العنوان الذي ظهر عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية، قائلة، إن تركي آل الشيخ «ألبس» صلاح قميص الهلال بالفعل، مشيرة إلى أن «مالك» ألميريا أخذ على عاتقه تأجيج الصراع بهذا المنشور، الذي يبدو معه مستقبل «الفرعون» بعيداً عن «أنفيلد»، إلا إذا حدث أي تحول مفاجئ في الأيام المُقبلة، وربما كان هذا السبب في نشر صحيفة عكاظ السعودية تقريراً بعنوان «هل يعرقل ليفربول صفقة صلاح مع الهلال؟»، حيث زعمت أن أحد مصادرها أكّد سعي صناع القرار في إدارة «الريدز» لقطع الطريق أمام صندوق الاستثمارات السعودي، وعدم التفريط في هداف الفريق و«البريميرليج»، بل قالت إن ليفربول سيقوم بإجراء تعديل على عرضه السابق، ومنح النجم المصري عرضاً بالتجديد لمدة موسمين.