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الرياضة

«رومانتيك ستايل» تطارد الحلم الأزرق في مضمار ميدان

«رومانتيك ستايل» تطارد الحلم الأزرق في مضمار ميدان
16 يناير 2025 14:00

 
محمد حسن (دبي)
يستضيف مضمار ميدان مساء الغد، الجولة الثامنة لكرنفال سباقات دبي، ويتألف الحفل من 9 أشواط، بمشاركة نخبة من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتزين الحفل تحدي المهرات والأفراس، عبر سباقي كيب فيردي للفئة الثانية، في الشوط السادس والرئيسي، وسباق كوكو بيتش ستيكس في السادس، وتشارك في الأمسية 111 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز مليوناً، و700 ألف درهم.
ويستقطب سباق كيب فيردي للفئة الثانية على مسافة 1600 متر على العشب، 5 مهرات قوية من 4 دول مختلفة، وتسعى نجمة جودلفين «رومانتيك ستايل»، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، الفائزة بسباقات مصنفة في فرنسا لتعزيز سجل جودلفين القوي في هذا السباق العريق، حيث حققت خيول الفريق الأزرق الفوز 11 مرة في هذا السباق، لكن الأمور لن تكون سهلة لمهرة جودلفين، في ظل وجود «ايزي ويذ مي»، بإشراف نيلز بيترسون وقيادة كارلوس لوبيز، الفائزة في 4 من 6 سباقات شاركت فيها، كما لا يمكن تجاهل بقية المنافسين مثل «تشويسيا»، بإشراف سايمون وإيد كريسفورد وقيادة ميكايل برزلونا، و«التيما»، بإشراف فيرونيكا جاندوفا وقيادة مايكل برافو، و«زيجيس دريم»، بإشراف أليس هاينس وقيادة راي داوسون.
وإلى جانب سباق كيب فيردي، يضم الحفل سباق كوكو بيتش ستيكس المخصص للمهرات فقط على مسافة 1600 متر على الأرضية الرملية، وأبرز المرشحات المهرة «اريجتو كوزايماسو».
وتنطلق الأمسية بسباق مخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، وتتنافس فيه 16 خيلاً على مسافة 1400 متر، ويضم الشوط الثاني لمسافة 1900 متر «تكافؤ»، 14 خيلاً، وتشارك في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر «تكافؤ» 15 خيلاً، فيما تشارك في الشوط الرابع الذي خصص للخيول عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، 15 خيلاً.
وخصص الشوط الخامس للخيول عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1200 متر «تكافؤ، بمشاركة 15 خيلاً، فيما يستقطب الشوط الثامن للخيول عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 1400 متر، 9 خيول، وتختتم الأمسية بالشوط التاسع والأخير، وهو أيضاً لمسافة 1900 متر تكافؤ بمشاركة 13 خيلاً.

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