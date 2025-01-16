برشلونة «ملك الخماسيات» في أوروبا!



عمرو عبيد (القاهرة)



كرّر برشلونة فوزه بـ«الخمسة» في المباراة الثانية على التوالي، حيث أطاح ريال بيتيس من دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، بعدما أيام قليلة من «الصاعقة الخماسية» التي ضرب بها ريال مدريد في نهائي السوبر، ليؤكد «بارسا فليك» على شراسته الهجومية غير العادية هذا الموسم، إذ يُعد أكثر فرق بطولات الدوري الأوروبية الكبرى تسجيلاً للنتائج الكبيرة حتى الآن.

وخلال الموسم الحالي، تمكن «البلوجرانا» من الفوز بخمسة أهداف في 7 مباريات، بجانب تحقيق الانتصار بـ«سباعية» في مباراة واحدة أمام بلد الوليد في «الليجا»، وبدأ الفريق «سلسلة الخماسيات» في شباك فياريال بالدوري أيضاً، قبل أن يكررها أمام يانج بويز في دوري أبطال أوروبا، كما وقع إشبيلية وريال مايوركا ضحية لها كذلك، وبالطبع كانت «الرباعية» التي دك بها «البارسا» حصون بايرن ميونيخ، وكررها مباشرة أمام «الريال»، ضمن أبرز نتائجه، لاسيما أنها أتت على حساب «عمالقة القارة العجوز».

ويتفوق برشلونة بفارق كبير في هذا الأمر على منافسيه الكبيرين، الريال وأتلتيكو، حيث اكتفى «الملكي» بفوزين بـ«الخمسة» على حساب بروسيا دورتموند في «الشامبيونزليج»، ثم ديبورتيفا مينيرا في كأس الملك، بينما كان لـ«الروخي بلانكوس» انتصارين عريضين متتاليين، الأول بـ«نصف درزن» من الأهداف في مرمى سبارتا براغ قارياً، والثاني بخمسة أهداف أمام بلد الوليد.

ولا يقترب من هذا الحصاد «المذهل» لبرشلونة، سوى بايرن ميونيخ وتشيلسي، حيث فاز «البافاري» في 5 مباريات بخمسة أهداف، أبرزها على حساب لايبزج وبريمن، بجانب الانتصار «الساحق» بتسعة أهداف في شباك دينامو زغرب، وبينهما «سداسية» أمام هولشتاين كيل في «البوندسليجا»، أما «البلوز» فقد سجّل «الخُماسية» 4 مرات، منها 3 مباريات في الكؤوس المحلية ودوري المؤتمر، مقابل فوز وحيد على حساب ساوثهامبتون، متذيّل «البريميرليج»، لكنه فاز بستة أهداف أيضاً في الدوري على ولفرهامبتون، بجانب النتيجة الساحة 8-0 أمام «إف سي نوح» الأرميني في دوري المؤتمر.

في إنجلترا، برز أيضاً أرسنال الذي عرف الطريق إلى «الخماسيات» في 4 مباريات، أبرزها على حساب كريستال بالاس ووستهام وسبورتنج لشبونة، في حين فاز بها ليفربول مرتين فقط، بالتخصص أمام وستهام، وكانت إحداهما في كأس الرابطة، بجانب «سداسية» مواجهة توتنهام في الدوري، كما فاز كلٌ من مانشستر سيتي واليونايتد وتوتنهام بالخمسة في مباراة واحدة، إلا أن «الشياطين» كان على موعد مع «سباعية» في شباك بارنسلي بكأس الرابطة، بينما سجّل «السيتي» 8 أهداف دون رد أمام سالفورد سيتي في كأس الاتحاد.

وإذا كان أينتراخت فرانكفورت قد دكّ مرمى بوخوم بسبعة أهداف في الدوري الألماني، فإن باير ليفركوزن أحرز 5 أهداف في 3 مباريات، بواقع مرتين في «البوندسليجا» ومرة واحدة في دوري الأبطال، وكان نابولي وإنتر ميلان وأتالانتا قد عرفوا تسجيل «الخماسية» مرة واحدة، لكن أتالانتا كرر الفوز بـ«الستة» في 3 مباريات، مقابل مرة واحدة لـ«الأفاعي» ومثلها لـ«شياطين» ميلان، وظهر باريس سان جيرمان مرة واحدة بـ«نصف درزن» في شباك مونبلييه، الذي استقبل إحدى «خماسيات» مارسيليا، بجانب لو هافر وبريست.