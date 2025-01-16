بوستيكوجلو: توتنهام «الصورة سلبية»!

لندن (رويترز)



وصف أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام هوتسبير، أداء فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأنه غير مقبول، وذلك بعد الهزيمة 2-1 أمام أرسنال.

وافتتح سون هيونج-مين التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 25، عكس سير اللعب، لكن أرسنال قلب الموازين لمصلحته أمام فريق بوستيكوجلو الذي حقق فوزاً واحداً خلال آخر تسع مباريات بالدوري.

ويحتل توتنهام المركز 13 في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، وأصبح قريباً لمنطقة الهبوط أكثر من المراكز الأربعة الأولى التي كان يأمل في المنافسة عليها في الموسم الثاني لبوستيكوجلو مع الفريق.

ورغم وصول توتنهام إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وفوزه في مباراة الذهاب 1-صفر على ليفربول، خسر 11 مباراة بالدوري هذا الموسم.

وشكلت الإصابات عاملاً مؤثراً، لكن بوستيكوجلو لم يحاول التقليل من شأن سوء الوضع الحالي الذي يثير تساؤلات حول مستقبله.

وقال بوستيكوجلو للصحفيين: «لم يكن الأداء جيداً بما يكفي، خاصة في الشوط الأول، كنا سلبيين للغاية، سمحنا لأرسنال بالسيطرة على المباراة وإيقاع اللعب، ودفعنا الثمن، وهذا ليس مستوانا، هذه ليست الطريقة التي أريد اللعب بها، أن أجلس في الملعب، وأسمح لأرسنال بفرض أسلوبه، إيقاع اللعب لم يكن جيداً بما يكفي».

ولم يقدم فريق بوستيكوجلو الكثير أمام أرسنال الذي تعادل في الشوط الأول بهدف سجله دومينيك سولانكي لاعب توتنهام بالخطأ في مرمى فريقه، ثم حسم المباراة بهدف سجله لياندرو تروسار بتسديدة بقدمه اليسرى، وهو ما أحبط حارس توتنهام الجديد أنطونين كينسكي.

وقال مدرب سيلتيك السابق، إنه لا يوجد «علاج سحري»، ودعا لاعبيه إلى القتال من أجل تحسين أدائهم في الدوري، بدءاً من المواجهة المقبلة أمام إيفرتون «المتعثر».

وفي حال خسارة المباراة أمام إيفرتون، سيقترب توتنهام أكثر من خطر الهبوط.

وقال مدرب توتنهام الذي لم يحقق أي فوز، خلال آخر خمس مباريات بالدوري: «أريد أن يشعر اللاعبون بخيبة الأمل، لا يمكن لأحد في النادي أن يقبل هذا، خسارة هذا العدد الكبير من المباريات في موسم بالدوري أمر غير مناسب، أعرف أننا مررنا بفترة عصيبة، وصحيح أننا نطالب بمهام كبيرة، لكن الحقيقة أننا لم نقدم النتائج والأداء بالجودة الكافية، وهذا يحتاج إلى تغيير».

وأيد سون قائد توتنهام، والذي جرى تبديله في الشوط الثاني، آراء بوستيكوجلو.

وقال الكوري الجنوبي الذي سجل ثمانية أهداف في مرمى أرسنال في الدوري الممتاز: «هو أمر مخيب للآمال بشكل كبير، المدرب على حق، كنا سلبيين للغاية، كان الشوط الثاني أفضل قليلاً، لكن الشوط الأول لم يكن جيداً بما يكفي، وعلينا أن نؤدي بشكل أفضل في جميع الجوانب، عندما تنظر إلى جدول الترتيب، تجد أن الوضع ليس جيداً بما فيه الكفاية».