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الرياضة

فريتس يتبرع بجائزة «أستراليا المفتوحة» لضحايا حرائق لوس أنجلوس

فريتس يتبرع بجائزة «أستراليا المفتوحة» لضحايا حرائق لوس أنجلوس
16 يناير 2025 12:21

ملبورن (أ ف ب)

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يتبرّع الأميركي تايلور فريتس المصنّف رابعاً عالمياً، بجائزته المالية البالغة 82 ألف دولار من فوزه في الدور الأول، ضمن بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، لمساعدة ضحايا الحرائق في لوس أنجلوس، واصفاً الدمار بأنه «جنوني».
تأهل فريتس الذي يعيش في كاليفورنيا، إلى الدور الثالث في ملبورن، بفوزه على التشيلي كريستيان جارين 6-2 و6-1 و6-0.
وقال اللاعب البالغ 27 عاماً: «أريد فقط أن يبقى الجميع في أمان، ما يحدث أمر جنوني، سأتبرع بجائزتي للدور الأول لصالح صناديق الإغاثة من الحرائق في لوس أنجلوس».
وأضاف، «إنه أقل ما يمكنني فعله، جنوب كاليفورنيا هو موطني ولوس أنجلوس كانت موطني لفترة طويلة».
وقال: «أنا أفعل فقط ما يمكنني فعله للمساعدة، وأشجع أي شخص على المساعدة، لأن الكثير من الأشخاص يحتاجون ذلك».
وأعربت كوكو جوف وماديسون كيز وجيسيكا بيجولا عن صدمتهن وأشدن برجال الإطفاء لجهودهم.
وتبرعت كيز التي كانت تعيش في لوس أنجلوس سابقاً، بمبلغ 20 ألف دولار لإدارة الإطفاء في المدينة «دعماً لرجال الإطفاء الشجعان الذين يعملون بلا كلل لحماية المجتمع».
وشاركت بيجغولا، مؤسِسة جمعية لإنقاذ الكلاب، طرق لمساعدة مئات الحيوانات التي نزحت بسبب الحرائق مع متابعيها عبر الإنترنت.
بدورها، قالت اليابانية نعومي أوساكا التي تعيش في المدينة أيضاً، إن الحرائق كانت «على بُعد ثلاثة مبان» من منزلها.

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بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
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