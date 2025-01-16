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الرياضة

أرتيتا رداً على حظوظ أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي: نحن كذلك

أرتيتا رداً على حظوظ أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي: نحن كذلك
16 يناير 2025 12:22


لندن (رويترز)
أثنى ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، على فوز فريقه 2-1 على توتنهام هوتسبير في قمة شمال لندن أمس، الأربعاء، ووصفه بأنه دليل على أن فريقه لا يزال يتقدم في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه أبدى في الوقت نفسه أسفه على إهدار العديد من الفرص.
وأنعش أرسنال آماله في المنافسة على اللقب، عندما قلب تأخره بهدف إلى فوز أعاده إلى الابتعاد بفارق أربع نقاط فقط عن ليفربول المتصدر، علماً أن ليفربول لعب مباراة أقل.
وجاء فوز أرسنال أمس، بعد خسارتين متتاليتين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وبعد تلقيه ضربة جديدة تتعلق بالإصابات، إذ يغيب مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس حتى نهاية الموسم.
وقال أرتيتا للصحفيين بعد المباراة: «أعتقد أننا كنا رائعين، هو اختبار للموقف وكيفية تعاملنا مع الظروف، وكذلك الشجاعة التي نتمتع بها، ومدى تركيزنا حقاً على النتائج».
وخسر أرسنال 2-صفر على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد في الدور قبل النهائي بكأس الرابطة، ثم خسر على ملعبه أيضاً بركلات الترجيح أمام مانشستر يونايتد في الدور الثالث من كأس الاتحاد، وهو ما بدا تهديداً محتملاً لموسم أرسنال.
ولدى سؤاله حول ما إذا كانت نتيجة المباراة قد أثبتت للمشككين أن أرسنال لا يزال من المنافسين الحقيقيين على التتويج، قال أرتيتا: «نحن كذلك، هناك الكثير الذي يجب اللعب من أجله، ويمكننا أن نرى مدى صعوبة فوز أي فريق».
وافتتح سون هيونج-مين التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 25 عكس سير اللعب، لكن أرسنال قلب الموازين لمصلحته، إذ تعادل بهدف سجله دومينيك سولانكي لاعب توتنهام بالخطأ في مرمى فريقه، ثم حسم المباراة بهدف سجله لياندرو تروسار بتسديدة بقدمه اليسرى قبيل نهاية الشوط الأول.
وفشل فريق أرتيتا في استغلال العديد من الفرص ليظل مهدداً حتى نهاية المباراة، وقال المدرب: «كان علينا أن نحسم المباراة مبكراً، لكن هذا ما حدث وسبّب لنا معاناة». 

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